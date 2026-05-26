〈永豐金股東會〉通過發放歷史新高股利1.3元 董事會改選7席維持原陣容

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-26 11:20

永豐金控 (2890-TW) 今 (26) 日舉行 2026 年股東常會，由董事長陳思寬主持，會中順利完成第九屆董事會改選，共選出 7 席董事，其中一般董事 4 席分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事 3 席分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲，維持前屆陣容，顯示股東對現任經營團隊過去三年表現的高度肯定。

永豐金控 (2890-TW) 今 (26) 日舉行 2026 年股東常會，由董事長陳思寬主持。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

永豐金控股東會今日通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發 1.30 元 (含現金股利 1.10 元及股票股利 0.20 元)，其中現金股利亦創歷史新高。

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永豐金控表示，董事會成員背景涵蓋跨國金融、數位科技、法學、公共衛生與 ESG 永續發展、以及財務會計等領域，具備高度的互補性與專業性，完全契合永豐金控追求獲利成長、數位轉型及落實社會責任的未來發展策略。

永豐金控近期營運亦屢創佳績，2025 年獲利連續第三年締造歷史新高後，2026 年成長動能持續強勁。今年前四月累計自結稅後純益大幅攀升至 158.33 億元，較去年同期躍增 75%；累計每股稅後純益 (EPS) 達 1.09 元。各項核心獲利指標均創下公司成立以來的歷史同期新高。

截至 5 月 25 日，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金控過去 12 個月累計漲幅達 32.3%，表現優於金融保險指數的 25.5%。此外，永豐金控深獲外資機構投資人肯定，今年以來外資持股比率增加 1.27% 達 28.01%，回顧過去 12 個月，外資持股比率更逆勢成長 3.42%，對比同期金融保險類股平均減少 0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。