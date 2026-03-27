鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-27 17:09

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (27) 日宣布，透過全資子公司研華投資完成對加雲聯網 (ICP, Intelligent Cloud Plus) 策略性投資，共同開發電力與能源自動化產業的數位化解決方案，攜手推動智慧電網與能源轉型升級。

研華策略投資入股加雲聯網 布局能源自主運營解決方案。(鉅亨網資料照)

加雲聯網具備橫跨傳統電力事業、國際電力設備大廠如西門子及前瞻能源科技的系統整合能力，為少數能打通 IT 與 OT、並兼具場域實績的關鍵合作夥伴，並已於台電體系及離岸風電國際專案中累積實績。

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加雲聯網透過將複雜能源管理技術轉化為標準化的 Solution Ready Package (SRP) 方案 (如智慧微電網及儲能管理系統)，不僅可協助研華產品深入能源垂直市場，更可大幅降低海外專案落地所需的技術門檻與人力依賴。

研華表示，此次投資的關鍵價值，不僅止於產品銷售，更是將台灣在能源數位轉型的成功經驗進行產品化與系統化輸出，透過與生態系夥伴的協同合作，推動解決方案於全球市場快速複製與規模化擴展。

研華本次策略投資將聚焦於電力與能源自動化領域的 SRP 打造，透過將加雲聯網軟體方案與研華邊緣運算硬體進行「深度預整合」，實現高效且可快速落地的產業解決方案。

雙方合作重點涵蓋三大面向，包含資安韌性架構、全電網整合 (Grid-to-Edge) 以及能碳管理應用，聯手將引領台灣新能源產業從單點設備銷售進化為具備國際規格的智控生態系服務。