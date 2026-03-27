鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-27 15:57

自行車組裝廠愛地雅 (8933-TW) 在產業的庫存趨於健康之際，公司除見到市場訂單的回溫之外，也正積極努力進行自有品牌產品的行銷，愛地雅在美國成立新公司，在今 ( 2026) 年 1 月起進入營運，管理在美國自有品牌銷售，總經理陳敬旺今 (27) 日在自行車展會場接受訪問時指出，愛地雅已在美國建立 300 處以上的經銷據點，並蓄勢推向歐洲市場。

同時，在歐洲市場方面，愛地雅總經理陳敬旺並指出，愛地雅在東歐波蘭設立自行車組裝廠，這是公司在市場能取得迅速反應，也是競爭優勢之一。同時，隨著歐美需求回溫，將有助帶動整體出貨與維持產能利用率。

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愛地雅推動營運轉型，自 2026 年起由 OEM 代工製造，逐步發展結合製造與品牌銷售的雙軌經營模式，持續優化整體營運結構。陳敬旺並指出，愛地雅並將美國經銷據點鎖定加州、佛羅里達、洛杉磯等地，進行重點經營。

在愛地雅品牌布局方面，公司指出，旗下自有品牌「SE」鎖定美國街頭文化與 BMX 市場，自 2026 年 1 月啟動銷售以來，營運表現穩步推進。公司指出，自有品牌產品毛利表現優於既有代工業務；通路拓展也是同步進行，目前已建立數百家經銷據點，市場接受度持續提升。