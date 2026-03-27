鉅亨網記者張欽發 台北
自行車組裝廠愛地雅 (8933-TW) 在產業的庫存趨於健康之際，公司除見到市場訂單的回溫之外，也正積極努力進行自有品牌產品的行銷，愛地雅在美國成立新公司，在今 ( 2026) 年 1 月起進入營運，管理在美國自有品牌銷售，總經理陳敬旺今 (27) 日在自行車展會場接受訪問時指出，愛地雅已在美國建立 300 處以上的經銷據點，並蓄勢推向歐洲市場。
同時，在歐洲市場方面，愛地雅總經理陳敬旺並指出，愛地雅在東歐波蘭設立自行車組裝廠，這是公司在市場能取得迅速反應，也是競爭優勢之一。同時，隨著歐美需求回溫，將有助帶動整體出貨與維持產能利用率。
愛地雅推動營運轉型，自 2026 年起由 OEM 代工製造，逐步發展結合製造與品牌銷售的雙軌經營模式，持續優化整體營運結構。陳敬旺並指出，愛地雅並將美國經銷據點鎖定加州、佛羅里達、洛杉磯等地，進行重點經營。
在愛地雅品牌布局方面，公司指出，旗下自有品牌「SE」鎖定美國街頭文化與 BMX 市場，自 2026 年 1 月啟動銷售以來，營運表現穩步推進。公司指出，自有品牌產品毛利表現優於既有代工業務；通路拓展也是同步進行，目前已建立數百家經銷據點，市場接受度持續提升。
同時，愛地雅在 2026 年並新增 2 款的電動輔助 BMX 新車款。
由台灣電動智能自行車協會推動電動自行車三電系統國產化計畫邁入落地階段，由愛地雅與力山 (1515-TW)、威剛 (3260-TW) 威潤 (6465-TW) 及宏碁 (2353-TW) 集團旗下企業，共同開發整合電機、電池與電控的智慧電輔車系統，也瞄準歐美高階市場商機。陳敬旺說，目前愛地雅騎行用自行車與 e-bick 的營收比重已占各半，預計在市場趨勢的推升之下，e-bick 的營收比重將超越傳統自行車。
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