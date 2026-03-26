〈房產〉交屋潮襲來 調查：民眾關注住宅防震及水電管線能即時升級

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 18:50

全台房市急凍，而面對一波波的交屋潮來襲，經調查有 87.5% 民眾認為，傳統住宅將面臨「功能性過時」的危機，同時，調查結果也顯示民眾對住宅關心的重點在，水電管線無法隨科技升級 隔音與噪音問題；而處於地震帶的台灣，民眾更吐露對住宅耐震度擔憂。

左起爲建築師闕合彬、建築安全履歷協會創會理事長載雲發、富比士網路科技執行長陳高超。(鉅亨網記者張欽發攝)

由社團法人建築安全履歷協會與富比士網路科技，共同委託「遠見民意研究調查」，結果今 (26) 日發表，有 87.5% 民眾認為，傳統住宅將面臨「功能性過時」的危機，另有 78.6% 受訪者認為，住宅應全面大升級。

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台灣央銀在 3 月 19 日宣布放寬第二戶住宅的貸款成數由 5 成提升至 6 成，台灣央行釋出善意並力推市場回歸基本面。而根據內政部國土署截至今年 3 月 2 日調查，近 4 年來，全台核發使用執照共高達 52 萬 3980 戶，而住宅的品質、功能更是買方關注的重點。

富比士網路科技執行長陳高超表示，此次調查具有前瞻性，對全台住宅如何提升品質、品牌，相當具有權威與解讀，而且可以做為國內銀行與鑑價房屋的參考。

此一調查結果顯示，從遠見民意研究調查的四項面向，隨著 AI 與半導體技術進步，傳統住宅正面臨「功能性過時」危機，未來住宅需具備可升級、可擴充、可持續維護能力。現狀痛點在水電管線與安全焦慮，包括水電管線無法隨科技升級、隔音與噪音問題以及對耐震度擔憂。而居住在 30 年以上老屋的受訪者，對「水電管線無法更新」感到困擾的比例提高至 49.9%，另有 38.3% 擔憂住宅耐震能力不足。

同時，對於未來住宅的三大必備升級的需求在設備與水電管線可更新、強化耐震安全設計及加大戶內供電容量。