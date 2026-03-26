〈房產〉麗寶集團預計推出新商辦品牌「麗寶ACE」首發台中推案

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 21:11

房市凍，但麗寶集團今年仍大舉推出新案，包括地上權住宅、所有權住宅以及地上權商辦等產品，此外，看好台灣的 AI 產業鏈發展趨勢，麗寶集團也預計推出新的商辦品牌「麗寶 ACE」。

麗寶集團預計推出新商辦品牌「麗寶ACE」，首發台中推案。(圖：麗寶集團提供)

麗寶集團首度推出「麗寶 ACE」商辦品牌，並以台中車站核心區作為首發據點，正式搶進企業總部升級市場。

‌



海沃創意行銷總經理林睿豪分析，隨 Google、Amazon、NVIDIA 等國際科技大廠持續擴大在台投資，台灣已由製造基地轉型為全球產業鏈關鍵節點，企業對商辦需求也從傳統辦公轉向具備決策、營運與國際連結功能的總部型空間，成為市場成長核心動能。區域發展上，商辦市場由過去集中台北，逐步轉向多核心布局，台中、高雄憑藉地理與交通優勢，以及中南部完整產業基礎，成為企業設點新熱區。

麗寶推出的「ACE」商辦品牌，以 Art（藝術）、Core（核心）、Evolution（進化）為核心，融合麗寶集團旗下子公司資源，推出「整合性服務」，來拉大市場商辦產品的差異化。「Art」指的是，攜手「麗寶文化藝術基金會」，打造美術館式辦公空間。「Core」意味著鎖定軌道經濟與產業聚落布局，進行全台佈局。「Evolution」強調國際獎項與品牌升級。並結合集團資源與飯店式管理，提供商務、會議與員工服務，將商辦由單一空間升級為企業營運平台。

「麗寶 ACE」品牌首發據點「鵬程台中智匯總部」就坐落在台中車站核心區，樓高 19 層，8 萬 5133 坪，共 101 戶，鄰近三井 LALAPORT、秀泰、新時代等大型商場，「大台中轉運中心」帶來的四鐵共構話題持續延燒。

而在台中梧棲的「麗寶 ACE 亞太之星」屬於地上 12 層國際級商辦空間。強打區域優勢，位在台中港特定區、海陸空共構交通核心、中台灣唯一國際門戶、逐捷運而增值，周邊還有三井 OUTLET 結合時尚與品牌購物中心，能結合地段、交通、人流，創造財富的『商辦門牌』。

南部則是卡位軌道經濟，距離高雄左營高鐵僅 10 分鐘、台鐵 3 分鐘車程的「麗寶 ACE 高雄商辦」， 而在大台北，距離輝達台北南港研發總部，走路 7 分鐘的「麗寶 ACE 南港商辦」位處南港產業核心，切入台北東區門戶計畫核心，鎖定科技與國際企業總部需求。科技商辦聚落連結內湖、信義、汐止黃金動線。