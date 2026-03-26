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〈陸股盤後〉川普定5月訪問中國 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

中國 A 股三大指數周四（26 日）收盤同步走低，美國白宮周三表示，川普總統將於 5 月 14 日至 15 日訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行領袖峰會，但市場並未領情。

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川普定5月訪問中國，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

上證指數周四收報 3,889.08 點，跌 1.09%。深證成指收報 13,606.44 點，跌 1.41%。創業板指收報 3,272.49 點，跌 1.34%。


白宮發言人李威特指出，這場會談原定於 3 月底至 4 月初舉行，如今約延後六周，還透露習近平將於今年稍晚回訪華府。

白宮表示，延後主因在於川普需將精力放在伊朗戰事。這場戰爭自 2 月 28 日爆發以來，美方預估將持續約 4 至 6 周。上述消息是否意味戰事將於 5 月中旬前告一段落，李威特稱「可以自行推算」，但未正面證實。

川普也在社群平台發文證實，因伊朗戰爭而延後的「川習會」，已經重新安排，將於 5 月中旬登場。他表示，第一夫人梅蘭妮亞將隨行，雙方亦規劃於今年稍晚在華府進行對等回訪，目前相關準備工作正由雙方代表敲定。

川普稱此次會面將是一場「具有里程碑意義的重大事件」，並表達期待與習近平會面。

市場聚焦此次北京會談是否能在貿易、台灣以及伊朗衝突引發的能源與安全議題上取得進展，並為近年緊張的美中關係帶來新方向。

中國外交部發言人林劍周四在例行記者會上對此表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，中美雙方就川普訪華事保持溝通。


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川普訪中陸股盤後

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