〈房產〉六都兒童人口熱區 育兒家庭青睞善化、沙鹿區及台北中正區

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 15:07

居住的家庭品質與育兒議題受到關注，房仲業者統計六都各行政區 0-12 歲的兒童人口占比，發現具備產業就業機會或優質學區的區域，更容易吸引育兒家庭進駐。統計結果顯示，六都中兒童人口占比前三名行政區，分別為台南市「善化區」、台北市「中正區」及台中市「沙鹿區」。

六都兒童人口熱區中，育兒家庭青睞善化、沙鹿區及台北中正區。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，經由此一統計發現，兒童人口占比較高的行政區，多半兼具「就業機會多」、「優質教育資源充沛」或「房價負擔合理」等特質，能吸引育兒家庭定居，台南善化區、台北中正區和台中沙鹿區就是很好實證

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統計顯示，台南市「善化區」受科學園區帶動，近年人口持續成長，0-12 歲兒童人口占比 13.4%、位居六都行政區之首。永慶不動產台南南科陽光加盟店長胡嘉益指出，善化區購屋需求近 8 成以上與南科相關，隨著持續擴廠、廠商進駐帶動就業機會穩定，造就大量年輕工程師與家庭移入，區內蓮潭里因為吸納科技新貴，成為高收入、高生育率的指標區。當地教育資源近年也持續擴充，包括蓮潭雙語小學等新設學校，使育兒家庭更願意在地落腳。

胡嘉益指出，長期來看，南科剛性需求強勁，購屋族多以電梯大樓為主，也有不少換屋族在此小屋換大屋。目前最靠近南科的精華重劃區之一的善化 LM 特區，平均每坪單價在 35-42 萬元，對於在科學園區工作的雙薪家庭負擔不大、房價仍屬親民。雖然善化區生活機能仍不及市中心，但考量通勤時間與便利性，許多南科族群仍選擇在地置產。

而台北市「中正區」則以深厚的文教資源，造就兒童人口占比達 12.8%，成為六都排名第二的行政區。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出 6，台北市中正區為中央政府機關所在地，區域發展穩定，擁有多所常年滿額學校，包括國語實小、東門國小、中正國中和南門國中等，儘管少子化趨勢持續，但頂尖明星學區設籍年限需求依舊存在，讓學區宅既保值且流通性佳，吸引許多重視教育的家長提前布局。

陳金萍也指出，儘管中正區平均單價上看百萬元，但中正區的「學區設籍效應」仍吸引家長前來購屋，導致部分小坪數公寓單價直逼電梯大樓，在設籍就讀的剛性需求下，未來房價仍有機會持續上升。

而統計顯示，台中市「沙鹿區」兒童人口占比達 12.8%，與台北「中正區」並列第二名的行政區，有巢氏房屋沙鹿中山全筑加盟店經理楊崇佑表示，沙鹿區鄰近西屯區，近年隨著中部科學園區、台中港、周邊工業區的發展，釋出大量就業機會，帶動人口結構年輕化。對青壯年購屋族來說，沙鹿區兼顧發展潛力與交通便利性。