鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 16:03

在短短 18 個月內開設第三家，渣打銀行今 (27) 日宣佈其位於台北天母的旗艦級「優先理財中心」（Priority Private Center）正式開幕，就在距離今日動土的的北士科輝達總部僅一路之隔。渣打集團財富管理暨消費金融業務行政總裁徐仲薇特別返台主持開幕剪綵，並與台灣總經理游天立共同揭示渣打在高端財富管理市場的戰略佈局，集團宣示將以更國際化的服務與創新產品，協助客戶達成資產增長與傳承目標，游天立笑稱：憑台灣人的經濟實力，三家私銀還不夠，已在物色及選址新據點，打算還要多開幾家私銀。

攻佔天母及北士科！渣打第三家私銀今開幕 看好台灣高端理財還要多開幾家。（鉅亨網記者張韶雯攝）

徐仲薇於致詞時表示，渣打集團長期看好台灣潛力，並會加碼投資高端理財服務。她感性表示，台灣是她的出生地，能回到故鄉見證天母中心的開幕意義非凡。去年在台北開設的優先理財中心獲得客戶高度滿意，顯示台灣高端客戶對於專業且具國際視野的財富管理需求殷切，因此決定持續擴張服務網絡，期望透過天母中心提供更卓越的客戶體驗。

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錨定資產新台幣三千萬元（一百萬美元）的富人層，游天立強調，天母地區的國際化特質與高品質生活水平，與渣打的核心價值完美契合。渣打在台灣已深耕逾 40 年，始終以行動累積信任。為了積極響應政府建設台灣成為「亞洲資產管理中心」的目標，在高雄亞灣區已有 7 樣新商品落地，是產品線及服務最齊全的銀行。

渣打領先外商同業引進多項創新金融商品，包括「保費融資（Premium Financing）」等資產活化工具，以及今天首度亮相、即將發行的頂級「Beyond 世界之極卡」。

游天立進一步指出，台灣人的可投資產在亞洲名列前茅，展現出強大的經濟韌性。渣打將利用其身為「超級連接者（Super Connector）」的優勢，連結全球網絡資源，為台灣的高端客戶與企業提供一站式的金融解決方案，無論是資產配置、風險管理或跨代傳承，渣打都將是客戶最穩健的夥伴。

本次天母旗艦理財中心的成立，不僅是渣打在台服務網絡的重要里程碑，更體現了其致力於引領金融變革、與台灣市場共同迎接繁榮未來的長期承諾。