鉅亨網記者張韶雯 台北
臺灣銀行正式宣布，首創以就學貸款資料作為數位存款帳戶核身依據的創新服務，在獲得金管會核定並推動銀行公會修訂相關範本後，即日起由試辦轉為正式開辦。打破過去數位帳戶必須依賴他行實體帳戶或自然人憑證驗證的限制，讓廣大無銀行往來經驗的學生族群，能利用學貸對保資料直接在線上完成開戶。身為學貸市占率最高的銀行，不僅簡化申辦流程，更達成一站式線上開立帳戶與學貸扣款設定。
過去數位存款帳戶在身分核驗上存在法規限制，申請人必須持有其他銀行的臨櫃實體帳戶、金融卡，或是備妥自然人憑證進行驗證。這項門檻對於初入社會、尚未與銀行建立往來關係的純白領學生族群而言，構成極大不便。許多學生在申請學貸後，若想辦理數位帳戶進行自動轉帳扣款，往往還得親自跑一趟銀行分行，程序繁瑣且耗時。
臺銀秉持普惠金融精神，大膽提出以放款身分驗證存款身分的創新構想。這項機制的邏輯在於，學生在辦理就學貸款時，已經過嚴謹的實體臨櫃對保流程，銀行端已掌握其真實身分與相關資料。因此，臺銀提議利用這些既有的實體對保資料作為數位開戶的核身基礎，並於 2024 年獲金管會核准試辦。在試辦期間，臺銀展現了高度的風險控管能力與正面成效，最終成功促成銀行公會修訂數位存款帳戶作業範本。
這項服務的最大差異與優點，在於它徹底翻轉了數位開戶的邏輯。以往是存款驗證存款，現在則是開放貸款驗證存款，為其他金融機構未來採用相同機制奠定了法制基礎。對於學生而言，這不再只是開一個戶頭，而是一站式的金融體驗。學員在線上申請數位帳戶的同時，可以同步勾選學貸扣款服務，不必再擔心因忘記繳款而影響信用紀錄。
隨著服務正式上線，臺銀展現了作為公股龍頭銀行的社會責任。此舉大幅提升了金融服務的包容性，讓沒有信用卡的學生也能輕鬆享有數位金融的便利。未來，臺銀將持續在主管機關與行政院長卓榮泰推動數位轉型政策的指導下，探索更多元且具溫度的創新服務模式。透過簡化流程與降低門檻，卓榮泰與金融體系期盼能為民眾提供更便捷、更具包容性的數位金融環境，讓普惠金融不再只是口號，而是真正深入年輕學子的生活日常。