鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-28 13:08

臺灣銀行正式宣布，首創以就學貸款資料作為數位存款帳戶核身依據的創新服務，在獲得金管會核定並推動銀行公會修訂相關範本後，即日起由試辦轉為正式開辦。打破過去數位帳戶必須依賴他行實體帳戶或自然人憑證驗證的限制，讓廣大無銀行往來經驗的學生族群，能利用學貸對保資料直接在線上完成開戶。身為學貸市占率最高的銀行，不僅簡化申辦流程，更達成一站式線上開立帳戶與學貸扣款設定。

過去數位存款帳戶在身分核驗上存在法規限制，申請人必須持有其他銀行的臨櫃實體帳戶、金融卡，或是備妥自然人憑證進行驗證。這項門檻對於初入社會、尚未與銀行建立往來關係的純白領學生族群而言，構成極大不便。許多學生在申請學貸後，若想辦理數位帳戶進行自動轉帳扣款，往往還得親自跑一趟銀行分行，程序繁瑣且耗時。

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臺銀秉持普惠金融精神，大膽提出以放款身分驗證存款身分的創新構想。這項機制的邏輯在於，學生在辦理就學貸款時，已經過嚴謹的實體臨櫃對保流程，銀行端已掌握其真實身分與相關資料。因此，臺銀提議利用這些既有的實體對保資料作為數位開戶的核身基礎，並於 2024 年獲金管會核准試辦。在試辦期間，臺銀展現了高度的風險控管能力與正面成效，最終成功促成銀行公會修訂數位存款帳戶作業範本。

這項服務的最大差異與優點，在於它徹底翻轉了數位開戶的邏輯。以往是存款驗證存款，現在則是開放貸款驗證存款，為其他金融機構未來採用相同機制奠定了法制基礎。對於學生而言，這不再只是開一個戶頭，而是一站式的金融體驗。學員在線上申請數位帳戶的同時，可以同步勾選學貸扣款服務，不必再擔心因忘記繳款而影響信用紀錄。