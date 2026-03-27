鉅亨網新聞中心 2026-03-27 10:46

受到中東衝突升級影響，美股遭遇數月來最猛烈拋售之際，美國總統川普在周四 (26 日) 收盤後僅 11 分鐘宣布，將打擊伊朗能源設施的最後期限延長 10 天，以期為停戰談判留出多空間，金融市場迅速作出反應，股指期貨跌幅略有收窄，美元指數漲幅則迅速擴大。

又想推文救市？川普盤後突喊伊朗要求延戰遭打臉 停火前景更混亂。(圖:shutterstock)

‌



債券市場同樣遭遇重創。週四紐約尾盤，美國 10 年期公債殖利率上漲 7.95 個基點至 4.4117%。對利率較敏感的 2 年期美債殖利率躍升 10.05 個基點至 3.9858%，過去一個月累計飆升逾 0.6 個百分點，創下 2022 年 9 月以來最差表現。

就在收盤幾分鐘後，川普透過社交平台 Truth Social 宣布，應伊朗政府的請求，決定將能源電廠的破壞行動繼續暫停 10 天，截止限期延至美東時間 4 月 6 日晚上 8 點。他強調，談判正在進行中，進展得非常順利。

不過，根據美國《華爾街日報》周四以調解方為消息來源報道，伊朗並沒有如美總統川普所說、「請求」美方將空襲伊朗能源設施再推遲 10 天，並尚未對美方所提結束戰事「15 點計畫」作出最終答覆。

伊朗官員已告知調解方，他們有意進行談判，但伊朗領導層尚未就此表態或做出最終決定。伊朗官員此前明確要求美國收回其在「15 點計劃」中提出的「過分要求」，否則不會同意舉行會晤以商討可能的停火事宜。

這些官員也排除將伊朗飛彈計畫作為談判起始議題，同時拒絕承諾永久終止鈾濃縮活動。調解方指出，達成停火的幾率依然渺茫，因為伊朗和美國都提出了對方無法接受的極端要求。

這是川普自 3 月 21 日首次發出威脅以來，第二次延長打擊伊朗設施的最後期限。週四稍早，他在白宮內閣會議上已暗示該期限具有彈性，並表示如果中東特使威科夫（Steve Witkoff）等人告知談判不順，才可能嚴格執行。

對於市場的劇烈反應，Grey Value Management 首席投資長 Steven Grey 認為並非非理性行為。他表示：「市場並沒有變得神經質，這是有效市場在面臨極端不確定性時的正常表現。人們的轉向速度快得驚人，或者乾脆選擇觀望，市場的困惑是完全理性的。」