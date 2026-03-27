〈焦點股〉SpaceX史上最大IPO拚6月掛牌 帶飛台網通廠衛星供應鏈股價
鉅亨網記者吳承諦 台北
市場盛傳馬斯克旗下太空巨頭 SpaceX 最快將於本周向美國監管機構秘密提交上市申請，預計募資金額高達 750 億美元並力拚於 6 月正式掛牌。受此重磅利多激勵，低軌衛星與網通族群今日展現強勁多頭氣勢，包含台揚 (2314-TW)、啓碁 (6285-TW)、耀登 (3138-TW)、兆赫 (2485-TW) 等指標股皆在買盤簇擁下連袂走強。
台揚今日早盤表現最為亮眼，股價攻上漲停版挑戰 20 元大關；網通大廠啟碁則在美系外資上調目標價至 214 元的報告加持下，盤中勁揚逾 6%，顯示法人大戶回補力道強勁，而耀登漲近 4%，兆赫漲近 2%。
身為星鏈用戶終端設備關鍵供應商的啟碁，負責終端裝置與衛星間的資料收發業務。外資分析隨著低軌衛星星系建設加速，啟碁相關業務占營收比重將在明後兩年持續成長，並有助於優化整體毛利結構。
兆赫今年一月業績表現同樣優於市場預期，單月營收年增率高達 163% 。兆赫一月每股稅後純益達 0.15 元並成功轉虧為盈，公司透露隨著產品驗證通過並進入量產備貨階段，未來營運有望穩步攀升。
射頻元件大廠耀登今日亦在盤中上漲逾 3% ，股價維持在 183 元的高檔區間。耀登指出第一季雖為傳統淡季，但全年營收有望呈現逐季成長態勢並朝向雙位數年增目標前進，後續將持續聚焦衛星地面使用者終端與系統整合等核心技術。
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