鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-27 10:43

市場盛傳馬斯克旗下太空巨頭 SpaceX 最快將於本周向美國監管機構秘密提交上市申請，預計募資金額高達 750 億美元並力拚於 6 月正式掛牌。受此重磅利多激勵，低軌衛星與網通族群今日展現強勁多頭氣勢，包含台揚 (2314-TW)、啓碁 (6285-TW)、耀登 (3138-TW)、兆赫 (2485-TW) 等指標股皆在買盤簇擁下連袂走強。

〈焦點股〉SpaceX史上最大IPO拚6月掛牌 帶飛台網通廠衛星供應鏈股價。(圖：shutterstock)

台揚今日早盤表現最為亮眼，股價攻上漲停版挑戰 20 元大關；網通大廠啟碁則在美系外資上調目標價至 214 元的報告加持下，盤中勁揚逾 6%，顯示法人大戶回補力道強勁，而耀登漲近 4%，兆赫漲近 2%。

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身為星鏈用戶終端設備關鍵供應商的啟碁，負責終端裝置與衛星間的資料收發業務。外資分析隨著低軌衛星星系建設加速，啟碁相關業務占營收比重將在明後兩年持續成長，並有助於優化整體毛利結構。

兆赫今年一月業績表現同樣優於市場預期，單月營收年增率高達 163% 。兆赫一月每股稅後純益達 0.15 元並成功轉虧為盈，公司透露隨著產品驗證通過並進入量產備貨階段，未來營運有望穩步攀升。