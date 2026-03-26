〈房產〉蛋黃地段支撐全台最高單價套房 大安區套房預售每坪逾200萬　

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 11:06

市調機構調查雙北市預售案 15 坪以下套房產品，並為實價揭露前三高單價案，台北市是大安區「瑞閣」、「寶舖全健築知行」，與中正區的「恆美無界」，每坪最高價交易在 193.5 萬元至 202.2 萬元，其中「瑞閣」為全台最貴單價的套房。

蛋黃地段支撐全台最高單價套房 ，大安區套房預售每坪逾200萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

而新北市則為永和區的「蒲陽頂溪」、三重區「環泥水澐」、板橋區「永康真」，最高單價是 93.2 萬元至 108.5 萬元。

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住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高房價與景氣不佳下，彰顯出套房具備低總價、好轉手、易出租優勢，在逆勢中仍見買氣，不少建商為此還會特別規劃小坪數，常是銷況節奏快的產品，若是坐落蛋黃區且以高檔規格打造，更致使單價表現偏高，台北市最高已攀上 200 萬元，新北市來到 100 萬元，就算是在央行前年底打房政策，與銀行房貸管控兩大利空下才登場案，熱度依然不減。

像是「瑞閣」位在忠孝東區 SOGO 復興館正對面，「寶舖全健築知行」則在敦化遠企一帶，「恆美無界」更是距大安森林公園不遠；而新北市前三強也均坐落精華的第一環行政區，皆鄰近捷運站點，「蒲陽頂溪」、「環泥水澐」、「永康真」各屬頂溪站、三重站、府中站生活圈，地段無敵，又均為高樓層，縱然坪數小，還有 10 坪都不到，甚至未扣除公設，但總價上是雙北鍍金地段低標門檻，未來有保值性，兼之觀察這類套房常利用在出租用途，估算投報率有近 3% 的可能，遂見置產客群身影。

而目前要在鍍金區域購置套房新案，台北市大安區近年的實登交易資訊在每坪均價 165 萬元，中正區近 130 萬元，新北市雙和區域與板橋區、三重區則都約為 85 萬元，之後這類地段登場同等規格的新案勢必維持水位。