鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 11:38

台灣出口表現持續亮眼，主計處預測 2026 年經濟成長率可望達 7.71%，經濟發展強勁，科技業擴廠動能續旺。根據商仲第一太平戴維斯統計，首季大型商用不動產成交金額達 961 億元，年增 74%，創下單季交易最大規模。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，相較之下，土地市場仍持續低迷，單季交易金額（含土地與地上權）為 358 億元，年減 46%，建商購地動能保守。

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第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，近期雖受到美伊戰爭影響，短期經濟不確定性有所升高，但在晶片需求保持強勁下，國內經濟得以延續去年的亮眼表現。半導體接單暢旺，持續帶動科技業擴廠動能，近期也有多家指標科技大廠購置廠房，反應半導體上下游的產能擴張需求，再加上輝達位於北士科的總部興建計畫將於今年中動工，再再顯示台灣在科技業的實力，工業廠房將持續成為今年商用不動產的交易核心。

商用不動產市場 2026 年首季最大買家仍以科技業為主，單季投入 789 億元，囊括 8 成交易，其中超過 96%（約 760 億元）用於購買自用廠房。本季最大筆交易為美光以 528 億元收購力積電 (6770-TW) 銅鑼科學園區廠房，建物面積逾 8 萬坪，並包含大面積無塵室及設備，創下近 20 年來最大工業不動產交易案。矽品精密於本季展現強勁的動能，先是以 28 億購入聯合再生 (3576-TW) 竹南科學園區廠房，於昨日再以 63.2 億購置群創 (3481-TW) 南科台南園區廠房。同時，也可觀察到科技業單筆購置的金額持續放大。

統計顯示，2026 年第一季壽險業罕見地成為商用不動產的第二大買方，總金額 63 億元全數由凱基人壽所貢獻，購置楊梅區全新大型現代化物流倉儲，為凱基人壽近 3 年來，首度重返商用不動產市場之交易案，預估投報率超過 4%。近年來，隨著網路購物持續成長、物流時效縮短以及科技產品倉儲品質要求的帶動下，大型現代化物流倉儲的需求快速成長，壽險業亦嗅到這股商機。

統計 2024-2026 年間，包括凱基人壽、台新人壽、國泰人壽及全球人壽等壽險業陸續於台南或桃園地區購置物流倉儲不動產收租或購入土地計畫興建物流倉儲，總購置金額達 227 億元，壽險業也與大型物流業者合作，包括國泰人壽與永聯物流開發合作，全台有多個物流開發案；台灣人壽的航空城基地開發案，今年 2 月方宣布將與長榮儲運 (2607-TW) 共同投資 500 億元，興建倉儲設施。預估隨著大型現代化倉儲需求持續擴大，倉儲租金成長潛力將提供持續吸引壽險業目光。

進一步分析本季產品類別，廠房交易以 88% 的占比居冠，辦公室交易規模則排名第二，總金額為 86.9 億元。本季最大的辦公室交易為興富發 (2542-TW) 旗下元盛國際以 60 億元購入全球人壽信義大樓整棟，將繼續出租做為辦公室使用，換算樓上層單價每坪 77 萬元；此一交易案為繼 2023 年鼎固 - KY(2923-TW) 以 116.8 億元購買新光天母傑仕堡大樓作為收租之用後，再次有建商購入台北市整棟大樓，短期收租，等待長期改建機會。

土地市場表現依然低迷，2026 年第一季土地交易金額為 358 億元，季減率與年減率分別為 5% 與 46%。建商單季投入 146 億元購地，雖較前一季上升 26%，但仍位於低檔。品牌建商購地動能穩定，包括華固 (2548-TW) 以 30.6 億購買信義區約 500 坪的住宅區用地，土地單價為 611 萬 / 坪；遠雄建設 (5522-TW) 以 27.8 億購買南港區逾千坪的工業區土地，預計開發廠辦商品。

2026 年第一季最大土地交易案由凱基人壽寫下，以 101 億元得標台北市陸軍保養廠 C 基地地上權案，溢價率達 51%；該基地鄰近台北醫學大學，計畫打造合醫療與高檔銀髮宅的多功能健康園區，這也是繼新光人壽在 2014 年購置板橋中油地上權案，打造銀髮樂齡宅後，銀髮商機再次吸引壽險業參與。