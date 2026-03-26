鉅亨網新聞中心 2026-03-26 20:30

捷克汽車品牌斯柯達 (Skoda) 由於難以應對中國市場極速的電動化轉型，加上本土品牌的激烈競爭，正式宣布將於 2026 年年中撤出中國。

這家隸屬於福斯集團 (Volkswagen)(中國名稱為大眾) 的品牌表示，此決定源於其全球戰略調整，未來將把經營重點轉向印度及東南亞等高增長市場。

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從巔峰到市占不足 0.1%

斯柯達自 2006 年進入中國市場，曾憑藉與大眾品牌共享平台技術但定價更低的策略，深耕近 20 年並累積超過 300 萬名客戶。2016 年至 2018 年是斯柯達在華的巔峰時期，年銷量均超過 30 萬輛，中國更曾是其全球最大的單一市場。

然而，隨著中國本土自主品牌的崛起，以及智慧電動車浪潮的推進，斯柯達的生存空間遭到嚴重擠壓。數據顯示，其銷量自 2019 年起連年走低，2025 年在陸銷量已銳減至僅 1.5 萬輛，較巔峰期暴跌超過 95%，市占率已不足 0.1%。目前斯柯達在中國的銷售管道已大幅收窄，多數銷售點已併入上汽大眾的展間經營。

聚焦印度與東協市場

在退出中國市場後，斯柯達計劃強化在印度及東南亞的品牌影響力。與中國市場的頹勢不同，斯柯達在印度表現亮眼，2025 年印度工廠整車產量達 7.38 萬輛，較前一年翻倍成長，特別是針對當地市場推出的 Kylaq SUV 等車型廣受好評。

針對現有的中國車主，大眾中國強調，雖然品牌即將退出銷售市場，但斯柯達將繼續與區域合作夥伴合作，持續提供全面的保修及售後服務支持。