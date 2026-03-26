鉅亨網新聞中心 2026-03-27 05:40

中芯國際 (00981-HK) 週四 (26 日) 公布 2025 年全年經審核財報，在晶圓出貨增加、產能利用率提升與產品結構優化帶動下，全年營收與獲利同步創下歷史新高。依國際財務報告準則 (IFRS)，公司 2025 年營收達 93.27 億美元，較 2024 年的 80.30 億美元成長 16.2%；歸屬母公司淨利由 4.93 億美元大幅成長 39.0% 至 6.85 億美元；息稅折舊攤提前利潤 (EBITDA) 由 43.80 億美元增至 52.56 億美元，年增 20.0%。

獲利能力同步改善，2025 年毛利率升至 21.0%，較前一年的 18.0% 增加 3 個百分點。公司指出，即使在折舊費用顯著增加的情況下，仍能推升毛利率，主要受惠於產品組合優化與產能利用效率提升。全年折合 8 英寸標準邏輯的月產能規模已突破 100 萬片，產能利用率達 93.5%，較去年提升 8 個百分點，顯示整體需求維持強勁。

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分季度來看，公司營運動能穩定。2025 年第一季營收約 22.47 億美元，毛利率 22.5%；第二季營收 22.09 億美元，毛利率 20.4%；第三季營收升至 23.82 億美元，毛利率 22.0%，產能利用率達 95.8%；第四季營收進一步攀升至 24.89 億美元，年增 12.8%，但毛利率回落至約 19.2%，反映折舊成本上升與部分製程良率壓力。

項目 2024 年 2025 年 年增率 營收 80.30 億美元 93.27 億美元 +16.2% 淨利 4.93 億美元 6.85 億美元 +39.0% 毛利率 18.0% 21.0% +3 個百分點 EBITDA 43.80 億美元 52.56 億美元 +20.0% 產能利用率 85.5% 93.5% +8 個百分點

董事長劉訓峰在致股東信中表示，2025 年適逢公司成立 25 週年，是全面深化改革與推動高品質發展的關鍵一年。面對外部環境複雜多變，公司持續聚焦晶圓製造主業，穩步推進產能擴建與重大項目，並成功推動中芯北方少數股權收購及中芯南方增資擴股，為未來發展奠定基礎。

劉訓峰指出，隨著人工智慧、資料中心與自動駕駛等應用快速成長，加上消費電子升級與供應鏈在地化趨勢加速，中高階晶片製造需求顯著提升，公司將持續強化技術能力與產業鏈協同合作。2025 年研發投入達 7.74 億美元，占營收 8.3%，並成立先進封裝研究院，以提升整體技術競爭力。

在人力與永續發展方面，公司持續加強人才梯隊建設，擴大應屆畢業生招募並引進高端專業人才，同時透過多元薪酬與激勵機制提升員工凝聚力。公司亦強調「以人為本」，持續推動綠色發展與企業社會責任，強化長期經營韌性。

在資本支出方面，中芯國際 2025 年資本開支約 81 億美元，持續擴充產能以滿足市場需求。不過，公司亦坦言仍面臨挑戰，包括先進製程良率壓力、設備折舊成本上升以及部分成熟製程需求波動，可能對短期毛利率造成影響。