鉅亨網新聞中心 2026-03-26 19:00

據《彭博》引述知情人士報導，北京人工智慧 (AI) 獨角獸、熱門聊天機器人「Kimi」的開發商「月之暗面」(Moonshot AI)，正處於考慮在香港進行首次公開招股 (IPO) 的初步階段。據悉，該公司已就潛在的上市計畫與中金公司 (CICC) 及高盛集團 (Goldman Sachs) 展開初步接觸，旨在激發投資者對 AI 領域的興趣。

月之暗面傳赴港 IPO 估值上看180億美元(圖:shutterstock)

報導指出，月之暗面近期除了籌備上市，也正積極在私募市場籌集資金。繼今年初完成逾 7 億美元的融資後，目前正洽商新一輪高達 10 億美元的融資計畫。若此輪擴資順利達成，該公司的估值預計將從突破 100 億美元進一步推升至約 180 億美元。

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月之暗面由清華大學前教授楊植麟於 2023 年初創立，他曾任職於 Meta 與 Google，具備深厚的 AI 研發經驗。旗艦產品「Kimi」的大模型被視為中國表現最頂尖的產品之一。

近期，楊植麟在輝達 (NVDA-US)GTC 大會上演講時，首度揭露了 Kimi K2.5 的進化邏輯，強調其在 Token 效率、長上下文 (Long Context) 以及智能體集群 (Agent Swarms) 等維度的技術突破。

隨著中國大模型產業從技術競賽邁向資本驅動階段，業界已出現上市潮。同屬大陸 AI 領先群的智譜 AI 與 MiniMax 已於今年 1 月在港掛牌，兩家公司的市值目前均已達到約 400 億美元。儘管北京當局積極扶持 AI 與機器人等本土龍頭，但近期也加強了對「紅籌股」在香港發售股份的審查。