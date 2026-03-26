袁志峰 2026-03-27 04:50

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【袁志峰專欄】中海油(883)業績遜預期 （圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周四港股顯著下跌，成交減少，南向資金維持淨買入。恒指於 25000 點以下極具長線投資價值，建議趁回調買入港股。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 69 點，隨後輾轉下滑至收盤，最多曾跌 543 點，收報 24856 點，跌 479 點或 1.9%。成交額按日減 25% 至 2617 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金淨買入約 33 億元。盈富基金 (2800)、中海油(883) 及快手 (1024) 錄得 13.8、11.0 及 9.1 億元淨買入。阿里 (9988)、中芯國際(981) 及中國移動 (941) 錄得 10.0、5.2 及 3.7 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 660 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指跌 1.9%，成份股 13 升 76 跌 1 持平。蒙牛乳業 (2319) 及中海油 (883) 漲逾 2%，為升幅最大藍籌。中石油 (857) 及京東 (9618) 漲逾 1%。快手 (1024) 跌逾 14%，為跌幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992) 及中國人壽 (2628) 跌逾 10% 及 8%。紫金礦業 (2899)、藥明生物(2269)、周大福(1929)、老鋪黃金(6181) 及農夫山泉 (9633) 跌逾 4%。中國平安 (2318)、中國宏橋(1378)、創科實業(669)、長江基建(1038)、中通快遞(2057)、信達生物(1801)、石藥集團(1093)、寧德時代(3750) 及洛陽钼業 (3993) 跌逾 3%。攜程 (9961)、吉利汽車(175)、華潤置地(1109) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 2%。

恒生科指跌 3.3%，收報 4761 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股普跌，京東 (9618) 漲逾 1%。騰訊 (700) 跌近 2%，網易 (9999) 及百度 (9888) 跌逾 2%，美團 (3690) 及阿里 (9988) 跌逾 3% 及 4%。快手 (1024) 跌逾 14%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 跌逾 6%。中芯國際 (981)、地平線機器人(9660) 及金蝶國際 (268) 跌逾 5%。阿里健康 (241) 跌逾 4%。京東健康 (6618)、比亞迪(1211)、舜宇光學(2382)、比亞迪電子(285)、騰訊音樂(1698) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3%。金山軟件 (3888) 及零跑汽車 (9863) 漲逾 4% 及 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，線上醫療、晶片、航空、黃金、礦產、券商及內險股跑輸大市，跌幅居前。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 跌逾 7% 及 4%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 6% 及 5%。中國 3 大航空股跌逾 4%。山東黃金 (1787) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 6% 及 4%。五礦資源 (1208) 跌逾 4%，洛陽钼業 (3993) 及中國鋁業 (2600) 跌逾 3%。中國銀河 (6881) 及國泰海通 (2611) 跌逾 4%。中國人壽 (2628) 及中國平安 (2318) 跌逾 8% 及 3%。

石油及煤炭股逆市上升。中海油 (883) 及中石油 (857) 漲逾 2% 及 1%。中煤能源 (1898) 升近 1%。

周四上証指數低開 0.2%，早段曾倒升 0.1%，隨後輾轉下滑至收盤，最多曾跌 1.3%，收報 3889.08 點，跌 1.1%。深証成指跌 1.4%。科創 50 指數跌 2.0%。滬深兩市總成交約 19400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 2400 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 個股訊息

中海油 (883) 公布，截至去年底止年度股東應佔盈利 1220.82 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 11.5%；每股盈利 2.57 元，派末期息 0.55 港元，2025 年度股息合計 1.28 港元。期內，收入 3982.2 億元，按年跌 5.3%。(信報)

中國移動 (941) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 1370.95 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 0.9%。每股基本盈利 6.35 元。派末期息 2.52 港元，連同中期息 2.75 港元，全年合共派 5.27 港元，增長 3.5%。期內，營業收入 1.05 萬億元，按年上升 0.9%。(信報)

中國平安 (2318) 公布，截至去年 12 月底止全年股東應佔淨利潤 1347.78 億元，(人民幣 ‧ 下同)，按年升 6.5%；每股基本收益 7.68 元，派末期息 1.75 元，按年增 8%，全年股息 2.7 元，增長 5.9%。期內，收入 1.14 萬億元，按年跌 0.1%。(信報)

美團 (3690) 公布，截至去年 12 月底止年度，股東應佔虧損 233.55 億元(人民幣 ‧ 下同)，不派末期息；2024 年度盈利 358.07 億元。期內，經調整虧損淨額 186.48 億元，2024 年經調整溢利淨額 437.72 億元。收入 3648.55 億元，按年升 8.1%。(信報)