中國AI新星月之暗面拚IPO 騰訊加碼投資、估值40億美元
《華爾街日報》周五 (21 日) 引述知情人士報導稱，中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot AI) 正洽談新一輪融資，估值可望達 40 億美元。該公司計劃今年底前完成此輪募資，並計畫明年下半年 IPO。
月之暗面正與全球投資人洽談，包括投資公司 IDG 資本，募資金額可能達數億美元。知情人士說，潛在投資人還包括現有股東騰訊 (0700-HK)。
已獲阿里巴巴等大咖投資
月之暗面是中國蓬勃發展的 AI 領域新星之一，它以長文本分析能力獲得認可，已經吸引多家知名投資人，包括中國科技巨頭阿里巴巴集團 (BABA-US) 和紅杉中國。
知情人士透露，去年 8 月該公司在 B 輪融資中募得超過 3 億美元，投資人包括騰訊和另一家創投公司高榕資本。
《華爾街日報》7 月報導，同樣獲得騰訊投資的上海 MiniMax 已秘密申請香港上市。北京的智譜 AI 也在準備 IPO。
估值仍遠低於美國同業
不過，中國 AI 新創的估值只有美國同業的零頭。據報導，OpenAI 最近一輪融資估值已高達 5,000 億美元。
不過，自從 DeepSeek 今年 1 月以低成本模型橫空出世、能與西方對手匹敵後，中國本土 AI 領域的聲勢就不斷累積。中國既有大咖也加入戰局，如阿里巴巴等大公司也在 AI 競賽中爭奪優勢。
過去幾個月，一大批中國 AI 公司推出有競爭力的模型，成本往往低於美國領先模型，或是開源免費使用。
本月稍早，月之暗面發布最新開源模型 Kimi K2 Thinking，具備增強的 AI 寫程式能力，它在熱門使用者評分排名平台 LMArena 上名列前茅。
