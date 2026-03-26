鉅亨網新聞中心 2026-03-26 16:40

港股在經歷連續兩日的反彈後，周四 (26 日) 再度遭遇顯著拋壓，主要指數集體走低。恒生指數收報 24856.43 點，下跌 480.12 點或 1.89%，再度失守兩萬五整數關口及 250 日線。恒生科技指數大跌 3.28% 至 4761.54 點，國企指數下跌 2.25%，大市全日成交額達到 2616.6 億港元。

今日大市開盤即低開 68 點，隨後跌勢迅速擴大，午後一度下探至 24793 點的全日低位。盤面上，板塊表現兩極分化，科網股走勢極其疲軟，其中快手重挫逾 14%，阿里巴巴與美團分別下跌逾 4.5% 及 3.6%。半導體板塊受谷歌新技術 TurboQuant 衝擊，華虹半導體與中芯國際分別下跌約 6%。

‌



此外，保險股受中國人壽大跌逾 8.4% 拖累表現不佳，黃金股則隨現貨金價失守 4500 美元關口而集體回調。

石油股逆勢走強，山東墨龍漲逾 4%，中國海洋石油與中國石油股份均有 1% 至 2.5% 以上的升幅。生物醫藥、奶製品及煤炭股相對回暖，其中蒙牛乳業漲逾 2.6%。

分析指出，近期國際局勢動盪導致市場風險偏好下行，金價高位劇烈震盪顯示市場處於極度不穩定的「高風險區」。