袁志峰 2026-03-26 04:50

今日推介 - 安踏體育 (2020, $75.75), 目標價 $83.0, 止損價 $72.0

【袁志峰專欄】關注重磅股業績（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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中東局勢緩和下，周三港股繼續上揚，成交增加，南向資金轉淨買入逾 220 億元，主要增持大盤指數 ETF。恒指於 25000 點以下極具長線投資價值，建議趁回調買入港股。今明兩日公布業績的公司有中國移動 (941)、中海油(883)、中石油(857)、中國平安(2318)、工商銀行(1398)、建設銀行(939)、華潤置地(1109)、比亞迪(1211) 及美團(3690)，宜關注。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 217 點，早段最多曾漲 327 點，隨後輾轉下滑，午後一度倒跌 49 點，其後震盪走高至收盤，收報 25335 點，升 272 點或 1.1%。成交額按日增 16% 至 3509 億元，2 月份日均成交額 2466 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 223 億元。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 113.8、34.0 及 23.1 億元淨買入。中海油 (883) 及騰訊 (700) 錄得 10.6 及 6.2 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入約 627 億元，2 月淨買入約 906 億元。

恒指升 1.1%，成份股 64 升 24 跌 2 持平。美團 (3690) 漲逾 13%，為升幅最大藍籌。農夫山泉 (9633) 及萬洲國際 (288) 漲逾 9% 及 7%。阿里 (9988)、京東(9618) 及創科實業 (669) 漲逾 4%。中國銀行 (3988)、中信股份(267)、中國宏橋(1378)、紫金礦業(2899)、長和(1) 及華潤電力 (836) 升逾 2%。友邦保險 (1299) 升 2%。新奥能源 (2688) 及石藥集團 (1093) 升近 2%。泡泡瑪特 (9992) 及海底撈 (6862) 跌逾 22% 及 11%，為跌幅最大藍籌。中海油 (883) 跌逾 3%。藥明生物 (2269) 及華潤啤酒 (291) 跌逾 2%。安踏體育 (2020)、翰森製藥(3692) 及中通快遞 (2057) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.9%，收報 4922 點，成份股 17 升 13 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 跌逾 1%，阿里 (9988) 及京東 (9618) 漲逾 4%。美團 (3690) 升逾 13%，為升幅最大成份股。理想汽車 (2015) 漲逾 4%。舜宇光學 (2382) 及比亞迪電子 (285) 漲逾 3%。阿里健康 (241)、中芯國際(981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 2%。蔚來 (9866) 升近 2%。小鵬汽車 (9868) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。商湯 (20)、金蝶國際(268) 及海爾智家 (6690) 跌逾 1%。

板塊方面，餐飲股逆市下跌。海底撈 (6862) 及百勝中國 (9987) 跌逾 11% 及 1%。線上醫療、電池、電力、黃金及航空股跑贏大市，漲幅居前。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 漲逾 10% 及 2%。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 升逾 6% 及 5%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升逾 6% 及 3%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 升逾 4% 及 3%。東方航空 (670) 及中國國航 (753) 升逾 4% 及 3%。

周三上証指數高開 0.3%，已接近全日低位，隨後穩步上行至收盤，以接近全日高位收市，收報 3931.84 點，升 1.3%。深証成指升 2.0%。科創 50 指數升 1.9%。滬深兩市總成交約 21800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1000 億元，2 月份日均成交額約 22900 億元。

3) 個股訊息

中國人壽 (2628) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 1540.78 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 44.1%，每股盈利 5.45 元，派末期息 0.618 元。期內，收入 6160.65 億元，按年升 16.5%。(信報)

快手 (1024) 公布，截至去年 12 月底止年度股東應佔盈利 186.17 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 21.4%，每股盈利 4.35 元，派末期息 0.69 港元。經調整利潤淨額 206.47 億元，增長 16.5%。收入 1427.76 億元，按年升 12.5%。(信報)

金山軟件 (3888) 公布，截至去年底止全年股東應佔溢利 20.04 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 29.2%。每股基本盈利 1.46 元，末期息派 0.13 元，減少 13.33%。期內，收益 96.83 億元，按年減少 6.2%。(信報)

泡泡瑪特 (9992) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 127.76 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年飆升 3.09 倍。末期息派 2.3817 元。期內，收益 371.2 億元，按年上升 1.85 倍。(信報)

安踏體育 (2020) 公布截至 2025 年 12 月底止全年業績，股東應佔溢利 135.88 億元(人民幣．下同)，按年倒退 12.9%。每股基本盈利 4.89 元，末期息派 108 港仙，按年減少 8.5%。期內，收入 802.19 億元，按年升 13.3%。(信報)