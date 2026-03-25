鉅亨網新聞中心 2026-03-25 16:40

香港股市周三 (25 日) 集體收漲，市場情緒整體偏向積極。截至收盤，恒生指數報 25,335.95 點，上漲 1.09%；恒生科技指數表現尤為強勁，收漲 1.91% 至 4,922.94 點；國企指數漲 0.98%。

今日盤面焦點首推外送龍頭美團 - W，其股價在午後強勢爆發，收盤大漲 13.92%，全日成交額高達 219.67 億港元。這波漲勢主要受政策面利好帶動，國家市場監督管理總局轉發文章呼籲「外送大戰該結束了」，強調健康的競爭應聚焦於技術與服務，而非單純的燒錢與壟斷，市場預期這將有助於產業擺脫內捲困境。此外，電商雙雄阿里巴巴 - W 與京東集團 - SW 也表現不俗，雙雙漲幅超過 4%。

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受國際消息激勵，核電板塊表現強勢，中核國際漲逾 8%。微軟與輝達宣佈攜手推動「AI for nuclear」計劃，旨在利用 AI 工具加速核電站建設，以滿足 AI 產業擴張帶來的龐大能源需求。同時，多檔科技股也因算力需求前景亮眼而走高，如鴻騰精密受惠於雲端業務目標增長而大漲 14.04%。

相對於大盤的強勢，新消費板塊遭遇重挫。泡泡瑪特股價單日閃崩 22.51%，收報 168.3 港元，成交額 244.6 億港元位居全港之冠。儘管其 2025 年營收與淨利實現大幅增長，但公司在法說會上提出 2026 年「不低於 20% 成長」的目標，被市場視為相對保守，引發投資人獲利了結。其他餐飲股如海底撈也下跌 11.07%。