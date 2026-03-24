鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-24 19:01

為推動亞洲創新籌資平台計畫，把台灣打造為「亞洲納斯達克」，金管會於今 (24) 日宣布修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」。本次修法聚焦兩項鬆綁措施，盼完備板塊轉換機制，放寬企業在一般板與創新板間轉換時的增資限制，若預告期 60 天外界無意見，預計最快今年 6 月初就能正式上路。

證期局副局長黃仲豪表示，現行資本市場已開放創新板公司申請改列一般板 ，為了進一步引進多元案源，本次修法將改採「雙向通行」，未來一般板 (含上市、上櫃) 公司若因產業特性、群聚效果或本益比考量，亦可申請改列至創新板掛牌 。

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黃仲豪強調，轉板是多一個選項，法規放寬後，公司可以有更多選擇，如同美國納斯達克，許多大型科技公司可能因為群聚效果帶來的關注度與本益比優勢，而選擇在該板塊掛牌。雖然目前國內創新板僅有 23 家掛牌公司，但隨着交易制度 (如當沖、信用交易) 逐步與一般板拉齊，流動性已顯著提升。

根據統計，2025 年創新板總成交金額已達 667 億元，較前一年度成長 169%，顯見市場熱度持續升溫。

為簡化企業轉板流程，金管會針對轉板時辦理現金增資以符合股權分散標準的案件，提出兩大放寬措施，一、豁免必要性說明，企業因轉板辦理增資時，得豁免適用「計畫具必要性」及「大量閒餘資金限制」之規定，無需特別說明募集資金的必要性或資金閒置情況 。二、縮短審核期間，申報生效期間由現行的 12 或 20 個營業日，一律縮短為 7 個營業日，大幅提升作業效率 。

儘管轉板門檻與增資程序簡化，但黃仲豪強調，一般板改列創新板仍須經過「創新性審查」，由於創新板公司不設獲利要求，風險相對較高，因此掛牌後的監理強度 (如財報審閱頻率、券商保薦與內控專審等) 會比一般板更為嚴格。