鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 17:10

隨著中東地區爆發伊朗戰爭，全球能源供應鏈正經受前所未有的考驗。由於伊朗位於荷姆茲海峽北岸，目前該水道實際上已禁止除獲准船隻外的所有交通，這對極度依賴中東原油的亞洲國家而言，無異於一場迫在眉睫的生存危機。

全球約四分之一的海上石油貿易及眾多大宗商品均需通過這條僅 100 英里長的狹窄水道，且大部分貨物目的地正是亞洲。

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各國進入「危機模式」

面對可能出現的長期供應中斷，亞洲主要經濟體紛紛採取緊急措施。南韓已於周三 (25 日) 正式進入「危機模式」，成立應急經濟工作組以應對最壞情況。菲律賓則宣佈進入國家緊急狀態，警告能源供應已面臨「極度短缺」的危險。日本正對石油相關產品的整體供應鏈展開全面評估，擔心短缺將波及整體經濟；而印度總理莫迪也公開警告，這場戰爭將帶來前所未有的挑戰。

澳大利亞央行助理行長 Chris Kent 指出，衝突持續愈久，對經濟的衝擊就愈大，不僅會進一步推升通貨膨脹，更可能導致資產價格面臨大規模重估的風險。

新加坡外交部長 Vivian Balakrishnan 表示，這本質上是一場「亞洲危機」，雖然區域脆弱性早為人知，但從未像今日這般經受如此極端的考驗。

從限電到燃油配額

供應短缺的影響已滲透到民眾的日常生活中。在巴基斯坦，當局為了節約燃料，甚至要求板球球迷待在家中觀看電視轉播，並計畫對車輛實行燃油配額制；街道照明被關閉，工作時間也被迫縮短。孟加拉的情況同樣嚴峻，加油站排隊車龍長達 1 公里，政府已暫停大部分化肥廠生產，並緊急尋求 20 億美元的貸款以因應夏季用電高峰。

此外，由於預算壓力沉重，各國政府難以繼續維持價格補貼。印尼表示需節省 70 億美元支出以抵銷激增的燃料補貼費用；泰國則因每日需耗費 3,200 萬美元的人為補貼成本，已於周三宣佈取消柴油價格上限。

貿易保護主義抬頭

為了確保國內供應，亞洲各國正退回到保護主義政策。中國限制了化肥出口，印尼計畫對煤炭和鎳徵收出口稅，越南則優先供應國內煉油廠。然而，世界銀行的研究曾警告，這種貿易壁壘往往會反過來推高全球價格，造成適得其反的效果。

在極端壓力下，部分國家開始轉向此前規避的供應商。儘管面臨美國壓力，印度煉油商仍在上個月大幅購買了約 6,000 萬桶俄羅斯石油，且購入價格已非以往的折扣價，而是較布倫特油價每桶溢價 5 至 15 美元。能源短缺甚至影響了外交策略，菲律賓已表示願意與北京就南海爭議地區的油氣開發重啟談判。

目前，儘管美國試圖制定計畫結束戰爭，市場一度出現反彈，但能源供應的不確定性依然籠罩亞洲。