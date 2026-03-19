鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-19 16:20

全球各國政府正面臨中東衝突長期化帶來的財政壓力考驗。隨著伊朗為報復南帕爾斯天然氣田遭攻擊而打擊卡達與沙烏地阿拉伯主要能源設施，國際能源供應鏈持續緊張，各國被迫在財政紀律與民生保障之間做出艱難抉擇。

《紐約時報》報導，這場危機正呈現明顯地域差異。歐洲國家從中東直接進口能源比例雖低，但必須跟亞洲買家競逐全球能源資源，導致價格水漲船高，英國成為典型案例，工黨政府雖撥款 5300 萬英鎊援助依賴取暖油的家庭，卻堅持不將即將實施的燃油稅上調，此舉反映其恪守財政規則的立場，旨在安撫對高債務憂心忡忡的債券投資人。

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數據顯示，英國公債殖利率在市場拋售中常較鄰國上升更快，去年政府每 10 英鎊支出中，就有 1 英鎊用於支付債息。

德國作為歐洲最大經濟體，財政空間極為有限。2022 年短暫削減汽柴油稅即耗費 30 億歐元。根據德國經濟研究所估算，若油氣價格維持當前水平，德國今年經濟增速將減半至 0.5%。

歐盟次大經濟體法國同樣面臨債務高企難題，雖擁有核電優勢卻無力進行大規模追加支出。

南歐國家則呈現亮點：希臘、西班牙和葡萄牙透過降低債務或依靠強勁增長獲得財政緩衝，得以率先推出家庭企業援助措施。

亞洲面臨的挑戰則更為嚴峻。當地 80% 液化天然氣需經荷姆茲海峽運輸，孟加拉已實施燃料配給制並關閉大學，菲律賓多個地方政府改行每周四天工作制，日韓等較發達經濟體尚能透過能源補貼券和充足外匯儲備緩衝壓力，但新興市場處境艱難。

泰國則重啟國家燃油基金進行價格補貼，導致該基金再度出現赤字，政府正考慮新的貸款擔保，印尼同樣釋放增加燃料補貼訊號，野村警告泰、印兩國均面臨主權信用評級下調風險。

牛津經濟研究院專家 Angel Talavera 指出，政治壓力已成各國政策制定的關鍵變量。由於能源價格成為選民高度敏感議題，政府採取行動的門檻明顯降低。

2022 年，歐盟能源補貼規模較 2021 年近乎倍增至 3970 億歐元，英國兩年間提供約 750 億英鎊支持。歐洲改革中心經濟學家 Sander Tordoir 警告，若需維持此支出規模，雖可承受，但將十分痛苦。

穆迪分析師 Stefan Angrick 則指出，東南亞國家雖能通過財政補貼緩解短期波動，但考量到預算限制長期難以為繼，在孟加拉國和巴基斯坦等最脆弱經濟體，三分之二以上能源供應依賴中東且已面臨融資壓力，危機應對能力尤其令人憂慮。

隨著美以伊衝突持續，各國政府不得不在緩解經濟痛苦與削減公共項目之間做出抉擇，這可能導致借款增加，並改寫全球財政格局。