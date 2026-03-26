鉅亨網編輯林羿君 2026-03-26 13:30

在去年第四季首度達成損益兩平後，服飾零售商 Gap 計畫於 2026 年在中國新開 50 間門市，並規劃下半年重返香港市場，藉此推動未來三年的成長動能，Gap 中國代理商寶尊電商（Baozun Inc.）正積極擴張版圖。

寶尊電商董事長兼執行長仇文彬週四 (26 日) 表示，新店址將橫跨中國的一線至三線城市，並規劃於今年下半年重新進軍香港市場。

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他強調，過去三年的努力已讓 Gap 中國達到單季損益兩平，象徵新經營模式正式奏效，公司已準備好在未來三年加速擴張並提升規模。

Gap 於 2022 年底由寶尊電商收購後，在過去三年間重拾擴張動能，隨著 2025 年新開 29 家門市，其總店數已達到 164 家。根據週三的法說會內容，該公司去年營收成長超過 20%，今年目標是維持此增長力道，並期許在隨後兩年將成長率進一步提升至 30%。

寶尊對 Gap 中國的成功轉型，凸顯了在消費需求疲軟的環境下，將經營權交由深諳在地市場的合作夥伴，確實能讓國際品牌在中國市場起死回生。

近年來，從星巴克到漢堡王等跨國連鎖品牌，皆紛紛採取類似的合資或特許經營模式，以追求更具競爭力的價格、縮短產品開發週期，並更精準地貼近在地品味。

隨著中國零售市場競爭日益激烈，國際企業獨立經營的成本與難度不斷攀升，這種在地化策略正逐漸成為主流。

針對當前景氣，仇文彬指出中國消費市場正呈現「小幅回溫」，且 2026 年第一季的銷售表現延續了 2025 年底以來的強勁增長。