西班牙快時尚品牌 MANGO 的創辦人兼主席、福布斯富豪伊薩克 · 安迪奇（Isak Andic）於去年底在一次徒步旅行中不幸墜崖身亡，該案在近期的調查中發生重大轉折。西班牙警方已將此案從最初的「意外事故」轉為「可能的謀殺案」進行重啟調查，並正式將安迪奇的 43 歲長子喬納森 · 安迪奇（Jonathan Andic）列為主要嫌疑人。

驚世逆轉！西班牙快時尚MANGO創辦人墜崖案 長子轉列謀殺嫌疑人。(圖:shutterstock)

事件發生於 2024 年 12 月 4 日，71 歲的安迪奇在加泰隆尼亞的蒙特塞拉特山徒步時，墜入深達 150 公尺的峽谷。事發後，警方迅速抵達現場並證實安迪奇死亡。當時，他的長子喬納森是唯一的目擊者。

儘管這條路線是安迪奇家族經常使用的熱門遠足路線，警方最初也在今年 1 月將此案迅速結為意外事故。然而，案情在重啟調查後出現變化。喬納森所提供的證詞前後矛盾，且與警方在墜崖現場的調查結果不符。此外，安迪奇的晚年伴侶在一份證詞中強調，這對「父子關係不和」。

這些疑點促使加泰隆尼亞警方於今年 3 月重啟調查，9 月底此案出現重大進展。審理此案的法官正式將喬納森的身份從「證人」改為「嫌疑人」，代表著案件調查方向從意外事故徹底轉向疑似謀殺。

警方目前已經扣押喬納森的手機，正在全面分析其數據、定位記錄，並深入調查父子之間的財務糾紛和遺產利益等問題。消息指出，父子間的矛盾此前因公司管理和財務分歧而加劇，且安迪奇的伴侶也被調查人員認為是造成兩人關係惡化的原因之一。

伊薩克 · 安迪奇是加泰隆尼亞首富，也是西班牙第五富豪，個人淨資產約 45 億美元，家族總資產逾 80 億歐元。他於 1984 年創立了 MANGO，該品牌現已成為歐洲最大的時尚集團之一。

長子喬納森於 2012 年被父親指定為公司繼承人。在安迪奇去世前，他擔任 MANGO 的非執行主席。安迪奇去世後，喬納森隨即被任命為 MANGO 董事會副主席，同時擔任控股公司 MNG 的總裁。

針對喬納森被列為嫌疑人一事，安迪奇家族發表聲明，表示對喬納森的堅定支持。聲明中強調，家人將繼續配合當局的調查，並深信案件將盡快結案，證明喬納森的清白。