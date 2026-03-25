鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-25 16:30

中國 A 股三大指數周三（25 日）收盤同步走高，美國總統川普周二在國土安全部長宣誓就職儀式上表示，華府已與伊朗「對的人」展開接觸，並稱德黑蘭迫切希望達成協議，結束戰爭。

上證綜指周三收盤漲 1.3%，報 3,931.84 點；深證成指漲 1.95%，報 13,801 點；創業板指漲 2.01%，報 3,316.97 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 2.1799 兆元，較前一交易日增加 971 億元。

川普表示：「沒有人知道該和誰談，但我方確實正在與『對的人』交談。」他說：「他們非常想達成協議，無法想像他們有多麼想達成協議。」

川普指出，伊朗曾送出一份「價值不菲的大禮」，顯示美方確實與「對的人」取得聯繫。他未說明該禮物的具體內容，但表示與核問題無關，而是涉及石油與天然氣。

他表示，目前有「多位人士」參與美伊接觸，包括副總統范斯、國務卿盧比歐、特使魏科夫，以及川普女婿庫許納。

在核議題方面，川普聲稱伊朗「開始講道理」，甚至已同意「永不會擁有核武」。不過伊朗官方尚未證實此說法，並強調核計畫不涉及軍事用途。