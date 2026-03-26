鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 12:48

馬斯克旗下 SpaceX 可能在本周向美國監管機構提出 IPO 申請作業，市場預期 SpaceX 目標在 6 月掛牌上市，募資上看 750 億美元，高於市場原估值 500 億美元，可望成為史上最大規模 IPO 案，受這個消息激勵，近日海內外太空衛星股全線漲翻，全台唯一 SpaceX 太空概念 ETF 第一金太空衛星 ETF(00910-TW) 今 (26) 日開盤股價即突破 60 元，創歷史新高，最高漲幅達 5.7%，成為盤面焦點。

法人表示，第一季 10 檔最強海外 ETF 環繞低軌衛星、科技半導體，及受惠美伊戰爭的航運及綠能等標的，Cmoney 資料顯示，今年以來第一金太空衛星已上漲 33.39%、國泰臺韓科技上漲 31.55%、中信上游半導體上漲 28.09%，元大全球 5G 漲 25.54%，表現最為搶眼。

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多家投資銀行計畫共同執行史上最大規模太空巨頭 SpaceX 的 IPO 案，包括摩根士丹利、高盛、美銀、花旗及巴克萊等，聯手推動美國本土至拓展全球投資者資源，第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，以市場預估的 SpaceX 上市規模預估，若如市場預期在那斯達克上市，可望納入那斯達克 100 指數成份股，與 Apple、Nvidia 等科技巨頭並駕齊驅，並將受惠資金配置需求，預期將進一步帶動整體太空衛星評價重估及太空衛星個股比價效應驅動股價上揚。

Bloomberg 統計，海外太空衛星股更飆，中小型商業發射載具業者螢火蟲太空 (Firefly Aerospace) 近一周漲幅逾 24%，這檔個股在 3 月份剛剛納入第一金太空衛星成份股即有強勢漲幅；黑天科技 (Blacksky Technology) 近一周漲 13%，主要反應國際客戶及政府取得衛星影像觀測大單合約；行星實驗室 (Planet Labs) 近一周漲幅達 42%，受惠近期新公佈財報超出預期，加上未來國防情報與民用衛星高頻影像的龐大需求。

第一金太空衛星 ETF 是全台唯一鎖定太空衛星產業純度最高的投資標的，同時也是目前投資人看好 SpaceX 上市可望驅動相關產業鏈太空衛星股價動能，參與全球太空經濟、低軌衛星商機，與 SpaceX 產業鏈關聯度最高的投資工具，投資人不妨留意，太空衛星產業具備高波動、高成長特性，在太空巨頭 SpaceX 加入公開市場後，參與太空衛星產業還有中長線產業紅利可期，不預測太空衛星相關標的股價高點，宜採取定期定額、分批投資。