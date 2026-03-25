華南金 (2880-TW) 今（25）日召開法人說明會，由華南金控總經理蕭玉美主持，公布 2025 年度營運績效及多項指標創新高，她強調，主要受惠於集團五大策略見效，針對新年度，集團已啟動 5 年策略發展藍圖，將訂定更具挑戰性的目標，期許帶領整個集團再拓新局。