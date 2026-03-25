鉅亨網記者張韶雯 台北
華南金 (2880-TW) 今（25）日召開法人說明會，由華南金控總經理蕭玉美主持，公布 2025 年度營運績效及多項指標創新高，她強調，主要受惠於集團五大策略見效，針對新年度，集團已啟動 5 年策略發展藍圖，將訂定更具挑戰性的目標，期許帶領整個集團再拓新局。
華南金 2025 年度稅前淨利首度突破 300 億元大關，達 326.26 億元，稅後淨利 264.24 億元再創歷史新高，年成長 14.2%，每股稅後盈餘（EPS）1.90 元。金控與旗下銀行、產險子公司獲利同創歷年最佳，集團全年共銷效益達 27.95 億元，年增 8.54%，展現強勁營運韌性。
蕭玉美指出，集團獲利改寫紀錄主要採行五大策略：提高資本使用效率以提升利差、調整獲利結構並深化客群、導入金融科技深化數位轉型、強化集團共銷動能，以及嚴格執行風險與績效管理。
蕭玉美強調，為提升長期競爭力，集團已啟動 5 年策略發展藍圖，將訂定更具挑戰性的目標，專注於資本效率與永續發展。
針對近期國際局勢，蕭玉美表示，中東戰事與政經變化增添市場不確定性，華南金將密切關注能源價格、通膨及利率走勢，落實動態資產配置與流動性管理。集團將強化壓力測試，特別針對中小企業戶持續關懷，確保資本結構健全。
子公司表現方面，華南銀行 2025 年稅後淨利 241.52 億元，年增 11.8%，EPS 2.27 元。其中財富管理手續費收入達 108.31 億元，成為首家財管手收突破百億元的公股銀行；高資產業務規模（AUM）更逾 2,000 億元。此外，中小企業放款市占率 7.08%，穩居金融機構第 4 名。
華南永昌證券 2025 年稅後淨利 20.64 億元，EPS 3.15 元居公股券商之冠，股票自營報酬率達 32%，優於大盤表現。華南產險則受惠於損失率與費用率有效控管，稅後淨利達 18.02 億元，年成長 39.4%，EPS 9.00 元，簽單保費總收入 148.92 億元持續刷新紀錄。
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