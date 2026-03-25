鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 17:04

看好全球智慧移動與城市物流電動化趨勢崛起，桓鼎 - KY(5543-TW) 積極布局微型交通與綠色運輸應用，子公司統量電能於今 (25) 日開展的 2026 台北國際自行車展正式展出創新產品「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」，並榮獲大會 d&i awards 創新設計獎肯定。

桓鼎 - KY 指出，隨著電動貨運自行車市場需求發展，將有助於挹注桓鼎未來營運新動能，並進一步完善集團於綠能生態圈布局。

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桓鼎 - KY 此次透過統量展出的「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」，即為結合市場趨勢與技術整合能力的代表性產品。minica 具備輕量化、低重心、高安全性與大載重等核心優勢，在安全與性能方面，導入自動變速系統與 CBS 聯動煞車系統，可有效縮短約 40% 煞車距離，提升騎乘穩定性。

同時，「minica 智慧雙驅電動貨運自行車」，在動力配置上，搭載雙電機) 與 48V、800Wh 大容量電池，兼顧輸出效率與續航能力；而在產品設計支援休閒、購物、載孩與貨運等多元用途，並採用可回收材料打造車架，兼顧功能性與永續理念，精準鎖定都市家庭移動與短程物流市場需求。

桓鼎 - KY 表示，隨著全球淨零碳排目標推進及都市交通壅塞問題日益加劇，各國積極推動低碳運輸政策，加上電商與即時配送需求快速成長，帶動電動貨運自行車 (E-Cargo Bike) 逐步成為城市短程物流與家庭移動的解決方案。

根據研調機構 Mordor Intelligence 指出，在電池成本持續下降、城市化進程加速及排放法規趨嚴等多重因素帶動下，電動貨運自行車與傳統車款之間的總擁有成本差距逐步縮小，市場滲透率持續提升，並預估全球電動貨運自行車市場規模將由 2025 年的 21.8 億美元成長至 2026 年的 22.5 億美元，並於 2031 年進一步擴大至 26.5 億美元，顯示整體產業仍具穩健成長潛力，亦為桓鼎集團拓展智慧移動版圖提供有利發展契機。

桓鼎集團目前正加速推動綠能事業版圖擴張，涵蓋電池模組、能源管理系統、智慧載具與工程整合等領域，並已建構完整「創能、儲能、節能、用能」四大應用布局，創造未來中長期營運良好前景。其中，在儲能領域，透過 B.E.S.T 分散式儲能牆系統，拓展表前與表後儲能市場；在交通電動化方面，則透過統量切入電動自行車與低碳載具應用，逐步完善集團在能源與移動整合解決方案的布局。