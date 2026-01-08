華南金睽違14年以EPS 1.9元重奪公股亞軍！2025年大賺264億年增14%
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股金控 2025 年獲利表現優異，華南金 (2880-TW) 緊隨兆豐金 (2886-TW) 腳步，全年稅後純益衝上 264.24 億元，年增 14%，每股稅後純益 (EPS) 來到 1.9 元，不僅獲利總額創下歷史紀錄，EPS 更是睽違 14 年後首度超越第一金 (2892-TW)。獲利成長主因在於子公司業績全面齊發，且公司有效控制股本成長，減少盈餘轉增資。
華南金 12 月獲利表現相對穩健，單月稅後純益月增 1.7% 至 20.08 億元。雖然核心子公司華南銀行 12 月因淨手續費收入下滑，單月獲利月減 13% 至 15.87 億元，但全年獲利仍高達 241.5 億元，年增 12%。
此外，華南永昌證券與華南產險在 12 月展現成長動能，適時抵銷銀行端的微幅衰退，帶動金控單月整體表現不降反升。
華南金近年致力於優化資本結構，並加強子公司間的跨業綜效，使其 2025 年成長幅度在公股金控中名列前茅。在整體金融環境變動下，華南金透過多元獲利管道與精確的財務策略，成功推升獲利規模與每股盈餘寫下歷史新頁。
