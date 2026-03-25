鉅亨網新聞中心 2026-03-25 17:40

小米集團 (01810-HK) 交出了一份堪稱「完美」的 2025 年全年成績單。然而，這份看似無懈可擊的成績單，卻未能激起資本市場的熱情。

小米發布完美財報 投資人為何卻冷酷轉身？(圖:shutterstock)

財報顯示，小米集團去年總營收達到 4,573 億元 (人民幣，下同)，年增 25%；經調整淨利高達 392 億元，而最受矚目的智慧電動車及 AI 創新業務收入，更是首度突破千億大關，來到 1,061 億元。

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與亮眼數據形成鮮明對比的，是小米市值的悄然腰斬。從接近 1.6 兆港元的高點跌落至 8,400 多億港元，蒸發的不僅是數千億的真金白銀，更是投資人對小米宏大敘事溢價的耐心。

當「流量故事」撞上「製造常識」，小米正陷入一場數據繁華與估值修復的激戰。

記憶體海嘯突襲 手機基本盤的利潤保衛戰

儘管汽車業務光芒萬丈，但手機業務依然是小米的命脈，也是支撐造車高額支出的「現金乳牛」。然而，這頭乳牛正遭遇前所未有的上游供應鏈「成本劫」。

由於 AI 伺服器需求暴漲，記憶體晶片（DRAM 與 NAND）的價格在 2025 年底創下年增 200% 的驚人漲幅，且這股漲勢預計將延續至 2027 年。對於主打性價比、毛利空間本就狹窄的小米，尤其是紅米系列而言，這無疑是致命的打擊。

市場數據指出，中低階手機的內存成本佔比已逼近 30%。雖然雷軍在公開回應中試圖淡化漲價對消費者的衝擊，但現實是殘酷的：不漲價會直接侵蝕利潤，漲價則可能導致出貨量崩跌。

投行集體下調小米手機毛利率預期至 8% 到 9% 的危險邊緣，這意味著小米正被迫在「市占率」與「獲利能力」之間做出一場痛苦的取捨。當基本盤的獲利能力受挫，資本市場對其向創新業務持續「輸血」的能力自然產生了動搖。

訂單的可持續性成為新考驗

在汽車業務方面，小米雖然創下了全年交付 41.1 萬輛的驚人速度，但市場的關注點已發生了根本性的轉移。過去兩年，投資人擔心的是「能不能造出來」，而現在，市場更擔憂「還能不能賣得掉」。

隨著競爭對手如特斯拉、蔚小理等密集推出新車型，電動車市場的競爭格局已嚴重惡化。小米 SU7 雖然早期積累了巨大的營銷紅利，但從 2026 年初的數據來看，交付量與訂單增速已出現明顯的冷卻。

更令市場憂慮的是小米品牌溢價的脆弱性。當高端手機售價逼近萬元，卻依然在系統中植入與千元機無異的廣告推播；當小米之家的服務品質在直營與加盟模式間呈現嚴重割裂，這種「既要流量又要利潤」的折中方案，正逐漸消磨消費者對其「高端化」的認同感。

在汽車領域，雷軍的個人 IP 雖然是強大的流量引擎，但也讓品牌陷入了極大的爭議風險中。一旦市場狂熱退潮，小米汽車是否具備像特斯拉那樣的品牌護城河，仍需面對訂單壓力的嚴峻考核。

AI 泡沫下的集體糾偏

小米在研發上的投入確實不遺餘力，過去 5 年累計投入破千億，自研 3 奈奈米晶片與大模型也相繼推出。然而，科技投入與商業變現之間始終存在著一道名為「產品體驗」的鴻溝。

資本市場之所以在此時選擇看空，某種程度上是對小米估值泡沫的一場「集體糾偏」。做空比例的攀升反映出市場對宏觀環境不確定性、儲存成本飆升以及汽車格局惡化的綜合恐懼。

目前，小米的估值正經歷重構，從一個充滿想像力的科技平台公司，回歸到一個必須面對供應鏈波動與製造業硬指標的實體企業。雖然林世偉等高管在業績會上試圖用 iPhone 用戶轉化率等數據來支撐信心，但市場更看重的是實際的獲利質量與現金流的穩定性。

走出虛高流量 回歸製造根本

《巴隆周刊》指出對小米而言，當下或許是從「流量驅動」轉型為「產品價值驅動」的關鍵轉折點。

AI 與機器人固然是未來的第二增長曲線，但眼下小米亟需解決的是更務實的「內功」：精簡過於冗長的產品線、提升終端通路服務一致性、並在 AI 技術落實中真正創造出具備「生產力價值」的工具。