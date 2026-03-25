鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-25 15:27

檢測分析廠汎銓 (6830-TW) 今 (25) 日除宣布提告光焱科技 (7728-TW) 外，董事長柳紀綸也強調，自研的光損偵測設備將於今年底正式發表、明年開始放量貢獻營收，單台價格也將從 4,000 萬元進一步調漲成 1 億元，成為公司下階段的成長動能，整體營運展望樂觀。

柳紀綸指出，矽光子為未來 AI 與高速光通訊的核心技術，相較於傳統電子 IC 可透過既有方法進行故障分析與良率改善，光學訊號的檢測與除錯難度顯著提高。公司早在 6 年前即與國際大客戶合作開發相關技術，建立完整解決方案，並取得台灣、日本及美國專利，形成關鍵的技術門檻。

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汎銓目前已開發出完整的光損偵測設備，已進入產品化與量產階段，單台標準設備造價約新台幣 4,000 萬至 5,000 萬元，若加上選配功能，價格最高可達 8,000 萬元至 1 億元。公司表示，該設備除自用外，也將對外銷售，應用於客戶量產與品質檢測 (QA)，可望帶來顯著營收與獲利挹注。

客戶方面，汎銓透露，目前已有兩大指標客戶長期合作，包括一家半導體晶圓廠與一家美國大型 AI 公司，後者甚至在公司內設立專區進行研發，顯示技術黏著度高。

在產品進度上，汎銓正針對設備外觀與載台進行優化，預計今年 10 至 11 月完成最終版本，並於年底舉辦新機發表會，正式對外銷售。若客戶提前下單，最快可於今年底出貨，預期 2026 年將成為主要放量與獲利貢獻期。

在既有業務方面，汎銓表示，隨著台灣晶圓廠持續推進先進製程，如 A14、A10 等，公司皆有參與相關驗證與分析服務，整體需求穩健。不過，公司指出，當客戶製程越成熟順利，檢測需求反而相對減少，因此業務量與客戶良率呈現一定反向關係，整體仍維持審慎樂觀看法。