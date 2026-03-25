鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-03-25 10:08

川普稱美伊協議接近達成，激勵亞洲股市周三 (25 日) 集體大漲，日經 225 指數上漲逾 1500 點，韓國 KOSPI 指數飆升逾 3%，澳洲標普 200 指數漲 1.66%；台股開盤即強彈超過 900 點。

美伊終戰有望 亞股集體跳漲歡呼、日股噴逾1500點。(圖:shutterstock)

川普指出，伊朗曾送出一份「價值不菲的大禮」，顯示美方確實與「對的人」取得聯繫。他未說明該禮物的具體內容，但表示與核問題無關，而是涉及石油與天然氣。

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他表示，目前有「多位人士」參與與伊朗的接觸，包括副總統范斯、國務卿盧比歐、特使魏科夫，以及其女婿庫許納。

在核議題方面，川普聲稱伊朗「開始講道理」，甚至已同意「永不會擁有核武」。不過伊朗官方尚未證實此說法，並長期強調其核計畫不涉及軍事用途。

Man Group Plc 首席市場策略師 Kristina Hooper 表示，投資人傾向於保持樂觀，因為他們希望相信最好的消息。但這種樂觀偏見的風險在於可能導致定價失真，未充分計入下跌風險。

倫敦 Pepperstone Group Ltd 高級研究策略師邁克爾 · 布朗表示，市場確實變得樂觀，儘管仍然存在很多不確定性，但關鍵在於，自衝突開始以來，首次看到川普正在尋求找到出路並緩和局勢的具體跡象。