鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 22:37

外媒最新報導指出，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed binSalman) 在最近與美國總統川普的通話中，一直推動川普繼續對伊朗的戰爭。

聽取美沙元首對話內容的知情人士向《紐約時報》透露，沙國王儲認為美以兩國的軍事行動為重塑中東提供了一個「歷史性機遇」。

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知情人士表示，在過去一周的一系列對話中，沙國王儲向川普表示，他必須堅持推進摧毀伊朗強硬派政府的行動。

知情人士也說，川普有時似乎對結束戰爭持開放態度，但沙國王儲認為這將是一個錯誤，並主張攻擊伊朗的能源基礎設施，以削弱德黑蘭政府。

然而，沙國和美國政府高官都擔心，如果衝突持續下去，伊朗可能會對沙國石油設施發動更具破壞性的襲擊，而美國則可能陷入一場無休止的戰爭。

沙國官員則否認了王儲推動延長戰爭的說法。沙國政府在一份聲明中說，「王國一直支援和平解決這場衝突，甚至在衝突開始之前就已如此」，並稱沙國官員們「與川普政府保持著密切聯繫，我們的承諾始終如一」。