鉅亨網編譯陳韋廷
外媒最新報導指出，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed binSalman) 在最近與美國總統川普的通話中，一直推動川普繼續對伊朗的戰爭。
聽取美沙元首對話內容的知情人士向《紐約時報》透露，沙國王儲認為美以兩國的軍事行動為重塑中東提供了一個「歷史性機遇」。
知情人士表示，在過去一周的一系列對話中，沙國王儲向川普表示，他必須堅持推進摧毀伊朗強硬派政府的行動。
知情人士也說，川普有時似乎對結束戰爭持開放態度，但沙國王儲認為這將是一個錯誤，並主張攻擊伊朗的能源基礎設施，以削弱德黑蘭政府。
然而，沙國和美國政府高官都擔心，如果衝突持續下去，伊朗可能會對沙國石油設施發動更具破壞性的襲擊，而美國則可能陷入一場無休止的戰爭。
沙國官員則否認了王儲推動延長戰爭的說法。沙國政府在一份聲明中說，「王國一直支援和平解決這場衝突，甚至在衝突開始之前就已如此」，並稱沙國官員們「與川普政府保持著密切聯繫，我們的承諾始終如一」。
聲明還寫道：「我國今天的主要關切是保衛自己，抵禦對我們人民和民用基礎設施的日常襲擊伊朗選擇了危險的邊緣政策，而非嚴肅的外交解決方案。 這損害了所有相關方，但受害最深的是伊朗自己。」
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