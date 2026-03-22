鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-22 10:51

三五族光通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 因 AI 算力持續強勁，加上自有光電元件產品客戶需求持續成長，代工訂單需求亦持續穩健，本周成交量量增 3.51 萬張、周漲 28.81%，周 K 連收 2 紅，不僅站上所有均線之上，周五 (20 日) 收盤股價還創下 427 元新天價。

受惠AI需求強勁、光電元件訂單穩健，環宇-KY(左:董事長黃大倫)周漲28.81%創新天價。(鉅亨網資料照)

環宇 - KY 因 AI 應用擴張與資料中心 (Data Center) 需求強勁，加上光通訊產 AOC(自有產品) 持續受惠，預計未來 2 年仍將維持高度增幅，目前環宇 - KY 產品主要聚焦於光收發模組的接收端 PD，市占率達逾 7 成，預期今 (2026) 年度 800G 模組持續放大出貨，加上 1.6T 也逐步貢獻業績，將推升 AOC 成長動能持續向上。

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環宇 - KY 今年 2 月營收雖較元月下滑，但前 2 月營收為 3.77 億元，年增仍有 62.75%，主要受益於光纖通訊相關高階射頻及光電元件需求旺盛，特別是市場聚焦 AI 資料中心帶動 PD 與 CW 雷射需求放大，加上公司先前法說釋出首季淡季不淡、200G PD 提前量產與 CW Laser 下半年放量的成長訊號所致。

環宇 - KY 主力業務為化合物半導體晶圓代工，產品涵蓋砷化鎵、磷化銦、氮化鎵等高階射頻及光電元件。

法人表示，美國光通訊大廠 AAOI(AAOI-US) 近期宣布獲得超大規模雲端服務商超過 2 億美元的 1.6T 訂單，在台核心夥伴環宇 - KY 受惠於 PD 代工需求激增，2026 年營運成長動能也備受市場矚目。