鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-24 17:42

OMPUTEX 2026(台北國際電腦展) 主辦單位外貿協會今 (24) 日宣布，英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武將於今年 6 月 2 日於台北南港展覽館二館舉行的 COMPUTEX 上發表主題演講，分享 AI 時代下，英特爾對新世代運算的發展願景。

隨著 AI 正在重塑各行各業，陳立武將說明矽晶、系統與軟體領域的關鍵突破，以及透過與生態系的深度合作，共同推動效能、能源效率與規模化發展邁向更高層次，他也將分享英特爾如何與客戶及合作夥伴攜手合作，共同定義異質運算的未來，並建構支撐 AI 時代發展所需的基礎設施。

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貿協表示，COMPUTEX 匯聚全球科技領袖、創新者與產業夥伴，共同展示引領未來運算發展的突破性技術。陳立武的主題演講將為與會者帶來產業洞察，分享科技生態系的跨界合作如何加速創新，並為全球企業與開發者開創全新機會。

COMPUTEX 2026 將於 6 月 2 日至 6 月 5 日登場，展出場域橫跨南港展覽館 1、2 館、世貿 1 館及台北國際會議中心，預期打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共 1,500 家海內外企業使用達 6,000 個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。