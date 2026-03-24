鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-24 19:46

MLCC 廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (24) 日召開法說，董事長唐錦榮看好，受惠 AI 電源需求升溫，帶動高階 MLCC 出貨暢旺，今年毛利率、獲利持續成長、且隨著 Vera Rubin 預計第四季開始出貨，明年營運會看到更大的成長。

唐錦榮表示，公司一開始做 MLCC 就是鎖定電源應用，從 2020 年輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)A100 問世、到 2022 年的 H100、2024 年的 Blackwell，以及接下來的 Vera Rubin，禾伸堂都有參與其中。

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唐錦榮指出，公司 AI 電源客戶涵蓋國內外三大電源廠，去年起 Blackwell 需求暢旺，帶動公司產品組合轉佳，毛利率提升，獲利成長高於營收表現，預期今年 Blackwell 仍是主要成長動能，將帶動毛利率、獲利持續向上。

Vera Rubin 方面，唐錦榮認為，預計要到第四季才會開始放量，所以真正明顯的貢獻時間會落會在明年，由於 Vera Rubin 的電源 MLCC 無論在使用量跟價格上都有特別的提升，因此看好明年營運會有更明顯的成長。

營收比重來看，唐錦榮說明，近幾年 MLCC 比重約 4 成上下，其餘則為電子零組件代理銷售，但今年 MLCC 營收比重可望提升至 5 成以上，其中，AI 應用去年佔 MLCC 約 18%，預計今年 AI 比重可望有 2 倍的提升。