鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-25 17:00

勤凱 (4760-TW) 受惠 MLCC 市況火熱，終端客戶需求攀升，公司指出，近期被動元件客戶明顯開始建立庫存、同時需求亦轉佳，拉貨動能強勁，客戶出現長單鎖料情況。整體而言，下半年展望正向。

副董事長莊淑媛表示，主要產品當中，以銅膏拉貨最為積極、終端產品為 MLCC，部分業者每月拉貨量月增逾 2 成。銀膏終端產品為電感及電阻相關，動能亦佳。經過產品組合優化之後，公司第一季毛利率 19.74%、稅後純益 2.55 元，創單季歷史新高，年增 32.78%。

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莊淑媛認為，部分被動元件部分受惠 AI 相關產品出貨暢旺、加上原本客戶庫存不高，客戶下單改為穩定下單，甚至有長單出現，這是過去較為罕見現象。

新事業布局方面，包括在 ABF 載板、機器人、無人機、PCB 軟板等領域，產品都已通過客戶驗證，正在小量試單當中，未來有望成為新成長動能之一。公司將持續聚焦高階應用材料研發、強化客戶合作深度，以提升中長期營運穩定度。此外，為擴大規模，公司已於高雄市大寮區取得不動產 1.12 億元，取得 497 坪土地，以便未來擴張之用。