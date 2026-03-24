鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-24 18:39

群益金融集團於今 (24) 日舉辦 2026 年第二季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻表示，投顧團隊預估第二季台股指數區間為 31000-34000 點，若美伊戰事延遲到 6 月底結束，指數區間修正為 26000-32000 點。

群益分析，美國和以色列 2 月底轟炸伊朗後，戰事變化是第二季金融市場最大變數，市場策略觀點可分為三種情境。

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情境一為，若戰爭 1-3 個月停火達成協議，且美國私募信貸問題不擴大，金融市場迅速回穩，台股恢復原先多頭格局，AI 股領軍，今年底前指數上看 40000 點。

情境二，若戰爭在 3-6 個月結束或軍事衝突淡化，而且美國私募信貸問題不擴大，前 3 個月國際油價高檔震盪，金融市場反應激烈，低點可能出現在第二季，隨著美國啟動降息和期中選舉效應，推升股市緩步震盪上漲。

情境三，若戰爭時間超過 6 個月以上才結束，國際油價衝高引發通膨改變美國利率政策，甚至引發停滯型通膨 (滯脹)，中東地區戰火影響全球資金動向，或美國私募信貸問題惡化擴散，股市會轉為空頭市場，第二季大幅下跌後震盪走低，直到第三季才見低點，第四季出現反彈。

群益進一步指出，預測市場平台 Polymarket 資料顯示，美伊戰爭於 6 月底前結束機率達 80%，全球股市可望有驚無險，不過，國際政治局勢詭譎多變，且美國、伊朗世仇無解，不能排除未來各種非理性的變數，資金控管可能是最重要的策略。