群益投信看2026 AI應用遍地開花 拋「4匹良馬」策略搶攻馬年紅利
鉅亨網記者陳于晴 台北
2025 年上半年全球金融市場表現如巨蛇蜿蜒前行，所幸在 AI 題材發酵、聯準會三度降息，驅動主要股、債市齊漲收官。展望 2026 年，群益投信表示，隨著 AI 應用遍地開花、商機活絡，企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市提供強而有力的支撐。迎接馬年到來，建議投資人可採「馬力夯」投資策略，透過 4 匹投資良馬來強化資產配置靈活度、分散風險。惟需關注聯準會降息路徑、關稅政策發展、美國期中選舉等事件，提前做好應變。
群益投信指出，2026 年投資人必須要有的第一匹良馬是「科技悍馬」，雖然近期浮現 AI 泡沫疑慮，不過，AI 應用持續擴散，加速科技產業發展，也帶動 AI 供應鏈獲利上修，更為股市成長帶來強勁動能，其中又以台股、美股表現最值關注。因此，有意掌握 AI 商機的投資人，可透過台股主動式 ETF、台股基金、美股基金或是美股為主的多重資產基金來掌握市場成長主旋律。
第二匹理財良馬為「東方駿馬」，日本首相高市早苗上任後採取積極財政、維持寬鬆的政策，並推動企業治理與產業競爭力改革，為日本經濟增長注入新動能，也有助進一步帶動日本金融市場走強。因此，若看好日本經濟的正向紅利，投資人不妨透過以日本股市為核心部位的亞股基金來掌握日本市場的新多頭行情。
群益投信進一步說明，第三匹 2026 年投資人必備的良馬是「翻身黑馬」，2026 年預期印度經濟不僅仍將延續高增長態勢，政策改革亦有助驅動經濟與產業發展，可望帶動股市重返成長格局，有意參與印度市場補漲行情的投資人可留意印度股票基金，或是結合印股與美債的多重資產基金，既掌握印度成長契機，也能兼顧收益、增強投組韌性。
對追求穩定現金流的投資人來說，第四匹不可缺少的投資良馬則是「耐力千里馬」。2026 年經濟有望穩健成長，利率政策雖處於下行趨勢，然降息步調相對溫和，此時債券投資心法應專注息收，同時透過存續期較短的債券來降低利率風險。因此，可透過金融債基金、短天期投等債 ETF、優選非投等債 ETF 來佈局。
主動群益台灣強棒 ETF(00982A-TW) 暨群益馬拉松基金經理人陳沅易認為，AI 驅動台股企業獲利增長，迄今已邁入第三年，期間大盤累積上漲 126%。市場預估 2026 年台股獲利增長率上看 2 成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。後續可留意美國長債利率走勢，以及美國期中選舉、台灣縣市長選舉等事件引發的投資契機，以伺機汰弱留強。
陳沅易指出，在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，因此 AI 仍是今年台股主流，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI 應用擴增，商機百花齊放，採取主動選股將更能靈活掌握 AI 行情下的多元投資契機。產業配置上，看好 AI 發展及其帶動的規格升級，包括 AI 伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。
