鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-24 14:19

台股今 (24) 日受制 5 日線開高走低，尾盤爆出 410.44 億元大量，壓低指數 145.81 點，終場大盤翻黑收在 32612.24 點，下跌 110.26 點或 0.34%，成交值再萎縮至 6643.53 億元，盤中記憶體、IC 載板及 PCB 族群表現不振，顯示獲利了結賣壓明顯。

而台積電 (2330-TW) 收盤遭壓摜低，收盤股價報 1810 元，平盤作收 。

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今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.083 元、升值 0.9 分，成交金額 7.49 億美元。

台股早盤因強大的內資買盤湧入，指數一度大漲 638.96 點，但受制於 5 日線反壓，加上市場的不確定性仍多，形成開高走低，大幅震盪，全場電子的半導體包括記憶體、PCB 族群等原有重要控盤族群表現均不振，終場電子類股指數下殺 0.51%，成交值占大盤的 78.92%。

資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響大，指數在 5 日線、10 日線、月線等短期均線附近震盪下殺，但大盤而言，並沒有跌破 3 月 9 日的低點，加上美伊戰事已持續兩周以上，市場消息面有利空鈍化的可能。

台北股市今天早盤以 33062.89 高盤開出，盤中最高 33361.46 點，最低 32434.54 點，終場翻黑收在 32612.24 點，下跌 110.26 點或 0.34%，成交值再萎縮至 6643.53 億元，日線 K 棒收黑，但與昨日同樣留下影線。