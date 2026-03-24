鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 17:40

做為全球主要的農產品出口國，澳洲的農業生產正因中東局勢動盪而面臨嚴峻挑戰。

因缺少化肥 澳洲將縮減小麥種植面積(圖:shutterstock)

受伊朗戰事及荷姆茲海峽航運幾乎停滯的影響，澳洲農戶因擔心化肥供應中斷與成本飆升，正計畫大幅縮減即將開始的小麥播種面積。這項轉變不僅反映了地緣政治對全球農業鏈的即時衝擊，也可能對至 2027 年的全球糧食供應產生深遠影響。

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化肥短缺與物流危機

小麥屬於高耗氮作物，化肥的穩定施用是決定產量的核心因素之一。然而，隨著美國與以色列對伊朗發動打擊，高度依賴荷姆茲海峽運輸的化肥與柴油供應陷入高度不確定性。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 資深分析師 Vitor Pistoia 指出，雖然多數農戶已拿到部分冬季作物所需的物資，但許多人在供應鏈中斷前並未備齊全部化肥。他強調，荷姆茲海峽必須在 4 月底前恢復通行，才能確保化肥及時供應，避免產量受損。

市場低迷促使農戶轉作

除了物流困境，經濟因素也促使農戶遠離小麥。在此次衝突發生前，全球小麥已處於供應充足、價格低迷的狀態。

昆士蘭州農戶 Arthur Gearon 表示，由於全球小麥供應過剩導致「價格糟透了」，他計畫將小麥播種面積從往年的 50% 降至 20%，並完全放棄使用昂貴的尿素。許多農戶正轉向種植對化肥需求較低的小扁豆等豆類，或是獲利預期更佳的油菜、大麥與鷹嘴豆。

政府響應與全球連鎖反應

針對日益加劇的農資不安情緒，澳洲農業部長 Julie Collins 周一 (23 日) 宣布啟動全國供應鏈評估，對國家的糧食安全進行審查。

在國際市場上，芝加哥 12 月小麥期貨價格在戰事爆發後已小幅上漲，顯示市場交易商已預見今年晚些時候供應將趨於緊縮。