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自 2022 年底以來，全球央行強勁的實物需求一直是支撐金價攀升至歷史新高的關鍵引擎，然而這股最強勁的「靠山」正因國際局勢動盪而面臨轉向。
隨著伊朗戰爭及地緣政治風險升級，多國央行的首要任務已從「儲備多元化」轉向「能源安全與經濟穩定」。
在物資稀缺與成本飆升的壓力下，各國政府正被迫將原本預計購買黃金的資本，重新配置於確保能源、食品及關鍵基礎設施的供應，這也解釋了為何近期金價在避險情緒中反而顯現出疲態。
美國銀行財富管理公司高級投資策略師霍沃斯（Rob Haworth）觀察到，黃金典型的避險行為模式正在失靈。他認為，許多原本積極買入黃金的央行多為能源淨進口國，隨著全球能源成本上漲，這些國家的財政資源正被導向「維持生計」的實質需求。
他指出，在當前環境下，對流動性——特別是美元的競爭，已取代了對黃金的避險需求。各國政府與企業正優先獲取美元以穩定供應鏈並購買必要物資，而非積累不生息的黃金。
此外，市場專家也注意到央行從「買方」轉為「賣方」的徵兆。法國外貿銀行貴金屬分析師貝爾納 · 達達（Bernard Dahdah）在其最新報告中指出，近期金價的大幅拋售反映出央行賣金可能已不僅是市場傳聞。部分央行可能正透過出售黃金儲備來捍衛本幣匯率，或籌措採購能源所需的龐大資金。
達達警告，如果通膨持續受供應端衝擊而維持高檔，全球貨幣政策轉向鷹派將進一步打壓金價。
分析師指出，油價的走勢與能源供應的修復程度，將成為金價能否重拾動能的關鍵。若國際衝突導致能源基礎設施長期受損，金價可能面臨更長期的盤整與下行壓力；反之，若能源成本能迅速回落，央行的購買意願才有望重燃。
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