鉅亨網新聞中心 2026-03-24 17:20

自 2022 年底以來，全球央行強勁的實物需求一直是支撐金價攀升至歷史新高的關鍵引擎，然而這股最強勁的「靠山」正因國際局勢動盪而面臨轉向。

隨著伊朗戰爭及地緣政治風險升級，多國央行的首要任務已從「儲備多元化」轉向「能源安全與經濟穩定」。

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達達警告，如果通膨持續受供應端衝擊而維持高檔，全球貨幣政策轉向鷹派將進一步打壓金價。