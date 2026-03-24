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全球金價周一如雲霄飛車，盤中一度跌破 4,100 美元、低見 4,098.60 美元，創 40 年來最大單週跌幅。隨美國延後對伊朗動武，金價急彈回 4,450 美元，但分析師警告，這波震盪不僅是地緣政治所致，更是流動性危機與信貸市場爆雷引發的清洗「散戶浮額」行情。
私人信貸市場裂痕 黃金淪為提款機
Verified Investing 首席市場策略師索洛韋（Gareth Soloway）指出，黃金近期展現出與傳統「避險資產」背道而馳的特性。在極端壓力下，黃金反而表現得更像一種高流動性的「風險資產」。這背後的關鍵導火線，在於規模高達 2 兆美元的私人信貸市場，正出現嚴重的結構性裂痕。
隨著市場對另類資產的恐慌加劇，2026 年 3 月中旬，多家大型資產管理公司被迫祭出「贖回限制」以防體系崩潰。包括摩根士丹利的 North Haven 私人收入基金在內，面臨超過 11% 的贖回壓力，最終僅能滿足不到一半的請求。
當投資者在私人信貸部位遭到鎖定、且資產價值減損逾 20% 時，為了應對隨之而來的「追加保證金通知」（Margin Call），投資者不得不拋售手中流動性最強、帳面仍有獲利的資產——黃金與白銀。
索洛韋認為，這種跨資產的連鎖拋售反映出市場正在進行「清倉式清洗」，在這些被迫離場的散戶完全被清出市場之前，金價的上行軌道仍將面臨沈重壓力。
債市正在主導外交政策
此外，債券市場的「殖利率衝擊」更是這場金融風暴的指揮棒。10 年期美國公債殖利率一度飆升至 4.2%，直逼 4.5% 的關鍵紅線。這種殖利率的急遽攀升，其緊縮力道相當於聯準會（Fed）變相升息兩碼，直接威脅到美國政府的債務融資成本。
索洛韋分析，當前的債券市場已經具備了「逼宮」政府的能力。正是因為殖利率失控的壓力，迫使川普政府在軍事對抗與財政穩定之間做出妥協。
他指出，川普收回了對伊朗能源設施的打擊威脅，這種外交上的轉向，本質上是為了平息債市動盪而做出的金融避險。然而，這種由債市主導的政策不確定性，反而加劇了貴金屬市場的波動，讓白銀等金屬面臨更殘酷的技術性破位。
白銀技術性崩潰
技術分析顯示，白銀目前深陷「熊旗」整理形態，儘管 70 美元的支撐位勉強守住，但若流動性壓力無法緩解，白銀可能進一步下探每盎司 50 至 54 美元的區間。
這種劇烈的回檔，實際上是市場對過去一年過度投機行為的修正。索洛韋指出，白銀的波動性向來大於黃金，但在信貸緊縮的環境下，白銀的工業屬性反而成為累贅，使其成為首波被清洗的對象。
市場目前正處於一個「尋底」的過程，在穩固的技術面底部出現前，任何反彈都可能只是曇花一現。
鳳凰效應 金價將回測 3500 美元
展望後市，索洛韋維持其相對激進的下跌預測，認為金價最終可能回測每盎司 3,500 美元的水準。他將此區間描述為「案發現場」的重新測試，亦即 2025 年初的阻力轉支撐點。雖然短期內市場充滿痛苦，但他對金價的中長期前景極度樂觀，並將此過程形容為「鳳凰效應」。
索洛韋預測，這場「散戶浮額」結束後，黃金將在 3 到 6 個月內迅速重返 5,000 美元大關。從長遠來看，這僅僅是金價邁向每盎司 10,000 美元宏偉目標的先決條件。
當信貸危機平息、各國政府重回「貨幣貶值」與大規模舉債的老路時，黃金的避險與貨幣替代價值將再次成為全球法幣崩潰陰影下的唯一救贖。
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