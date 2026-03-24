鉅亨網新聞中心 2026-03-24 16:20

全球金價周一如雲霄飛車，盤中一度跌破 4,100 美元、低見 4,098.60 美元，創 40 年來最大單週跌幅。隨美國延後對伊朗動武，金價急彈回 4,450 美元，但分析師警告，這波震盪不僅是地緣政治所致，更是流動性危機與信貸市場爆雷引發的清洗「散戶浮額」行情。

私人信貸市場裂痕 黃金淪為提款機

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Verified Investing 首席市場策略師索洛韋（Gareth Soloway）指出，黃金近期展現出與傳統「避險資產」背道而馳的特性。在極端壓力下，黃金反而表現得更像一種高流動性的「風險資產」。這背後的關鍵導火線，在於規模高達 2 兆美元的私人信貸市場，正出現嚴重的結構性裂痕。

隨著市場對另類資產的恐慌加劇，2026 年 3 月中旬，多家大型資產管理公司被迫祭出「贖回限制」以防體系崩潰。包括摩根士丹利的 North Haven 私人收入基金在內，面臨超過 11% 的贖回壓力，最終僅能滿足不到一半的請求。

當投資者在私人信貸部位遭到鎖定、且資產價值減損逾 20% 時，為了應對隨之而來的「追加保證金通知」（Margin Call），投資者不得不拋售手中流動性最強、帳面仍有獲利的資產——黃金與白銀。

索洛韋認為，這種跨資產的連鎖拋售反映出市場正在進行「清倉式清洗」，在這些被迫離場的散戶完全被清出市場之前，金價的上行軌道仍將面臨沈重壓力。

債市正在主導外交政策

此外，債券市場的「殖利率衝擊」更是這場金融風暴的指揮棒。10 年期美國公債殖利率一度飆升至 4.2%，直逼 4.5% 的關鍵紅線。這種殖利率的急遽攀升，其緊縮力道相當於聯準會（Fed）變相升息兩碼，直接威脅到美國政府的債務融資成本。

索洛韋分析，當前的債券市場已經具備了「逼宮」政府的能力。正是因為殖利率失控的壓力，迫使川普政府在軍事對抗與財政穩定之間做出妥協。

白銀技術性崩潰

相較於黃金，白銀的表現更顯頹勢。白銀在週一一度跌至每盎司 60.89 美元，較八週前的高點幾近腰斬。

技術分析顯示，白銀目前深陷「熊旗」整理形態，儘管 70 美元的支撐位勉強守住，但若流動性壓力無法緩解，白銀可能進一步下探每盎司 50 至 54 美元的區間。

這種劇烈的回檔，實際上是市場對過去一年過度投機行為的修正。索洛韋指出，白銀的波動性向來大於黃金，但在信貸緊縮的環境下，白銀的工業屬性反而成為累贅，使其成為首波被清洗的對象。

市場目前正處於一個「尋底」的過程，在穩固的技術面底部出現前，任何反彈都可能只是曇花一現。

鳳凰效應 金價將回測 3500 美元

展望後市，索洛韋維持其相對激進的下跌預測，認為金價最終可能回測每盎司 3,500 美元的水準。他將此區間描述為「案發現場」的重新測試，亦即 2025 年初的阻力轉支撐點。雖然短期內市場充滿痛苦，但他對金價的中長期前景極度樂觀，並將此過程形容為「鳳凰效應」。