鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-24 10:32

在供應鏈區域移轉趨勢下，貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (24) 日宣布， 4 月 3 日起新增中國 (華南) 至新馬航線(China-Singapore-Malaysia Service，簡稱 CSM)，由陽明投入 3 艘 2800 TEU 級船舶營運，提供 21 天巡航的每周固定航班服務。

為持續深化亞洲區域航線網絡布局，並提升客戶服務效能，陽明將開闢亞洲新航線 CSM，靠港依序為廈門、高雄、蛇口、新加坡、巴生和廈門，陽明期藉此強在華南和東南亞間的直航服務，協助客戶因應多變的市場需求。

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陽明去年稅後純益 170.97 億元，每股純益 (EPS)4.9 元，連續 6 年維持獲利，經董事會決議配發每股現金股利 2 元。

展望後市，陽明認為，近期中東局勢持續動盪，影響中東、紅海區域穩定並衝擊全球海運供應鏈穩定性，航商考量航行安全仍採取繞道避險措施，使中東相關航線運力下降，複雜的航線轉運安排形成挑戰，並加重港口作業壓力與碼頭壅堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本。