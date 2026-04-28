鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 17:02

臺灣土地銀行與臺企銀積極響應能源轉型政策，共同主辦風睿能源集團（SRE Group）投資之海能離岸風電（Formosa 2）再融資聯貸案。此案融資規模達新台幣 597 億元，由 17 家本土銀行及 10 家外籍銀行參與，不僅最終超額認購逾 2 倍，更是台灣及亞太地區首件已商轉離岸風場成功再融資的案例。該案於今年 3 月 20 日完成簽約，並於 4 月 24 日舉行融資到位感恩典禮，象徵台灣離岸風電融資市場正式由興建期跨入商轉運營期的指標里程碑。

海能離岸風電案場位於苗栗縣竹南鎮西側海域，由風睿能源持股 51% 及捷碧能源（JERA Nex bp）持股 49% 開發建置。案場共設置 47 座 8MW 風機，總裝置容量約 376MW，已於 112 年 9 月正式取得商業運轉許可，成為台灣離岸風電第二階段首座商轉風場。自完工以來營運表現穩健，預計每年可供應約 38 萬戶家庭用電需求。本次聯貸案順利撥貸，顯見金融圈對該案場穩定營運及未來發展具備高度信心。

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身為共同主辦銀行的臺灣土地銀行表示，離岸風電為我國能源轉型關鍵，隨開發邁入區塊階段，經濟部與國發會適度提高國家融資保證成數至 8 成，有效提升金融機構參與誘因。截至今年 3 月底，台灣離岸風電累計裝置容量已達 4.5GW，共 482 座風力機，位居全球第 5 大市場。土銀今年以創新引領、邁向永續為經營主軸，力挺綠色產業，與企業攜手朝淨零排放目標邁進。