鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-29 18:47

經濟部能源署今 (29) 日召開離岸風電區塊開發第三期行政契約說明會，強調本次 R3.3 規劃 3.6GW 容量分配，並釋出多項鬆綁措施。重點包含納入 1 年彈性併網機制，以及首創的延長售電獎勵，若業者達成提前完工、在地合作或能源韌性等指標，最高可獲 5 年獎勵，使總售電年限由原先的 30 年增加至 35 年。能源署表示，各界意見可於 5 月 6 日前提供，屆時將綜整建議後才公告正式契約範本。

經濟部能源署今辦理離岸風力發電區塊開發第三期行政契約說明會，會中首先說明選商機制的重要內涵，並針對收集各界意見後的 R3.3 行政契約調整重點進行說明。

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本次調整包括獲配風場及擴充風場個別簽訂行政契約、納入一年彈性併網機制與獎勵機制、明確 ESG 在地產業及經濟效益查核等內容。能源署強調，目前仍處於收集意見階段，各界於 5 月 6 日前均可以書面形式提供建議，後續將在綜整意見後正式辦理契約範本公告程序。

針對業界最關注的售電年限，能源署在 3.3 期提出了重大獎勵機制。業者除了可依照電業法在 20 年電業執照期滿前申請展延一次至多 10 年外，若能達成提前完工併網、落實在地產業及經濟效益、或強化能源韌性項目，可再獲至多 5 年延長售電年限獎勵。意即在原有機制 20 年加展延 10 年的基礎上，總計可獲得 20 加 10 加 5 年的售電空間，此舉旨在增加業者營運穩定性與投資誘因。

在在地產業及經濟效益項目方面，能源署說明其精神強調在地合作，範圍不限於製造業，亦包括服務業、海事工程及人才培育等。至於採購及投資金額的計分方式，仍依 3 月 27 日公告的選商要點辦理。契約中雖明確了 ESG 與能源韌性的查核及罰則，但考量選商公平性，在地產業違約金上限仍維持在投資差額 30%，且獲配風場的履保金對擴充風場義務仍具擔保責任，以確保風場如期如質完工。