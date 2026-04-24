鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-24 12:26

兆豐金控（2886-TW）昨 (23) 日舉辦水力發電投融資實務研討會，由董座董瑞斌主持，邀請金管會副主委陳彥良與經濟部能源署專家，深入探討小水力發電政策與營運實務。董瑞斌指出，小水力發電具備全天候穩定供電與低環境衝擊等優勢，有助於區域能源自主並強化電網韌性。兆豐金控今年加碼規畫四場研討會，持續扮演溝通橋樑，引導資金流向關鍵戰略產業，響應政府能源轉型 2.0 政策。

為了協助落實政府的多元綠能政策，兆豐金控舉行水力發電投融資實務研討會，現場匯集了超過百位金融業及產業界代表。董瑞斌於主持時強調，引導金融業資金支持型經濟活動是當前重要任務。兆豐自去年起便針對節能與地熱發電展開系列研討，今年則聚焦於小型水力發電，看中其相較於大型水力發電具備裝置容量適中、發電穩定且能有效提升電力系統韌性的特性。

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經濟部能源署單一服務窗口周承志主任在專題演講中提到，台灣目前積極推動一水多用，善用農田水圳等資源發展小水力。政府正透過高躉購費率、放寬設置地點及引入第三方驗證等措施，大幅提高民間參與意願。台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中也分享了日本的開發經驗，分析小水力發電的市場現況、營運收支結構及環境風險控管，提供與會者完整的產業全貌。

此外，同德綠能總經理賴融毅則從產業實務出發，系統性地解析了電廠的規劃、設計與管理，協助金融機構在進行投融資評估時有更精準的判斷標準。隨著小水力發電正式納入國家能源轉型布局，其作為分散式綠能的重要地位日益顯著。