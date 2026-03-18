前防長承認：烏克蘭無人機發展飛速 俄羅斯沒啥安全地方了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-19 04:30

俄羅斯聯邦安全會議秘書、前防長謝爾蓋・紹伊古周二（17 日）警告，鑑於烏克蘭無人機生產的速度和發展，現在俄羅斯沒有任何地區能夠免於攻擊。

烏克蘭無人機發展飛速，俄羅斯沒啥安全地方了。（圖：Shutterstock）

據俄羅斯《塔斯社》報導，紹伊古是在烏拉爾聯邦區葉卡捷琳堡市舉行的官員會議上做出上述表述。紹伊古表示，烏克蘭不斷試圖在俄羅斯境內發動破壞和恐怖襲擊，攻擊數量逐漸增加。

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紹伊古指出，2025 年俄羅斯境內發生 1,830 起襲擊，比 2024 年激增 40%；去年烏克蘭針對俄羅斯境內基礎設施發動的空襲數量超過 2.3 萬次，差不多是前一年的四倍。

他提醒，在中東局勢日益緊張的背景下，針對關鍵基礎設施的襲擊威脅變得更加迫在眉睫和普遍；低估俄羅斯面對的威脅，且不能迅速消除漏洞，可能會面臨悲劇性後果。

「直到最近，烏拉爾地區還不在烏克蘭領土空襲的範圍內，如今已處於直接威脅區域內，」紹伊古表示，鑑於烏克蘭武器系統的發展速度和戰術複雜程度，「俄羅斯任何地方都不安全」。

紹伊古還提到俄羅斯現在必須「以最大限度協調」來應對 56 個國家企圖在關鍵設施展開恐怖主義和破壞行為的行動。他沒有就此詳細說明。

《路透社》指出，俄羅斯一直用火炮、無人機和空襲轟炸烏克蘭目標，烏克蘭則通過破壞小組和無人機深入俄羅斯境內打擊，攻擊俄羅斯境內煉油廠和輸油管線。